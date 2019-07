Trabzonspor je nejtěžší možný soupeř, shodli se sparťané

před 23 minutami

Fotbalisté pražské Sparty se shodli, že dnešní los 3. předkola Evropské ligy jim v podobě Trabzonsporu přisoudil nejsilnější možný tým z osudí. Vědí ale, že pokud chtějí hrát základní skupinu, nemohou si soupeře příliš vybírat a musejí porazit každého.

"Z mého pohledu nás čeká jeden z vůbec nejobtížnějších soupeřů, který v osudí byl. O jeho kvalitě dostatečně vypovídá umístění z minulého ligového ročníku, kdy obsadil čtvrtou příčku. Do posledního kola bojoval s prvními třemi týmy o zisk tureckého ligového titulu," uvedl pro klubový web sparťanský trenér Václav Jílek.

Letenští naposledy hráli skupinu pohárů v sezoně 2016/17, v minulých dvou ročnících ztroskotali hned v úvodním dvojzápase kvalifikace. "Je to asi nejtěžší možný soupeř. Pokud ale chceme hrát Evropskou ligu, musíme porazit každého. Uděláme pro to všechno," uvedl obránce Matěj Hanousek.

Trabzonspor skončil v minulé sezoně turecké ligy na čtvrtém místě a ztratil jen šest bodů na vítězný Galatasaray Istanbul. V týmu od loňské zimy působí český reprezentační obránce Filip Novák.

"V tuto chvíli nás čeká shánění dostatku informací, abychom si udělali dokonalý obrázek o soupeři z důvodu, že ligová soutěž v Turecku začíná až v polovině srpna. Z tohoto pohledu je pro nás obtížnější soupeře přečíst. Zajímavostí je, že se potkáme s českým reprezentantem Filipem Novákem," uvedl Jílek.

Ze současného sparťanského kádru působili v Turecku stoper Semih Kaya, zraněný kapitán Bořek Dočkal a třetí brankář David Bičík. "Je to velmi těžký soupeř. Nečekám vůbec nic lehkého, do posledních kol hráli o titul. Věřím ale, že to zvládneme," uvedl osmatřicetiletý Bičík, který v Turecku působil v letech 2013 a 2014.

"Už tehdy hráli špičku turecké ligy. Byly to hodně těžké zápasy. V týmu byli turečtí reprezentanti, ale i Češi a Slováci," připomněl Bičík, že v Trabzonsporu působili i Tomáš Jun či Ondřej Čelůstka a Slováci Juraj Kucka nebo Marek Čech.