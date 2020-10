Totálně jsme selhali, uznal Trpišovský. Dál musí hledat hráče do středu pole

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského rozhodly o prohře fotbalistů Slavie v duelu 1. kola základní skupiny C Evropské ligy na hřišti Beer Ševy 1:3 neproměněné šance a chyby v obraně. Právě zlepšení defenzivy je podle něj podstatné do dalších soubojů s Leverkusenem a Nice.

Pražané prohráli navzdory tomu, že proti izraelskému soupeři, který ve 4. předkole Evropské ligy vyřadil Plzeň, drželi míč 68 procent času a na střely na branku vyhráli 8:3. Stav 1:1 zlomil dvěma góly v rozmezí 86. až 88. minuty Acolatse.

"Hodnocení zápasu je jednoduché, totálně jsme selhali v defenzivních situacích. Zápas z mého pohledu ovlivnily dvě věci. První je, že jsme nedokázali proměnit šance, které jsme měli, tak, abychom vedli, což by nám umožnilo hrát do rychlého protiútoku. Naopak jsme první inkasovali," řekl Trpišovský.

"Druhá věc je samozřejmě chování při obdržených brankách, protože soupeř měl čtyři útoky a dal z toho tři góly a jednou těsně minul branku," uvedl čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

V součtu s prohrou 1:4 s Midtjyllandem ve 4. předkole Ligy mistrů inkasovali čeští šampioni v posledních dvou venkovních utkáních evropských pohárů sedm branek. Podle Trpišovského po situacích, které se mužstvu dříve nestávaly.

"Do dalších zápasů musíme zlepšit chování po ztrátě míče, v Evropě se hraje trochu jinak. Pořád se trochu trápíme s defenzivní šestkou ve středu hřiště. Pořád hledáme hráče ve středu pole, který by byl schopen zastat defenzivní roli po ztrátě míče. Druhá věc je, že nemůžeme dostat gól na 2:1 ze situace, kterou jsme viděli stokrát," prohlásil Trpišovský.

Právě v obraně se podle něj musejí slávisté do dalších kol zlepšit. Příští čtvrtek přivítají jeho svěřenci v Edenu Leverkusen, který doma rozstřílel Nice 6:2.

"Prohra se soupeřem v prvním zápase je vždycky nepříjemná. Nemůžeme soupeře pustit do tolika šancí, protože proti nám teď budou stát dva ještě kvalitnější týmy. Musíme se srovnat v defenzivě, protože na evropské scéně není možné dělat tolik defenzivních chyb," konstatoval někdejší kouč Žižkova či Liberce.

Přitom úvod utkání v Izraeli slávistům vyšel. "Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. Do prvního inkasovaného gólu jsme soupeře v podstatě nepustili za půlku," popisoval Trpišovský.

Také střelec jediného gólu Pražanů Lukáš Provod věděl, že jeho celek mohl uspět. "Myslím si, že jsme byli jednoznačně lepším týmem a porazili jsme se sami, protože jsme si dali tři góly úplně nesmyslně," posteskl si český reprezentant.

"Připravovali jsme se na jejich desítku (Josuého), že je to nejnebezpečnější hráč a že dává všechny finálky on. Dva góly byly po jeho kolmé přihrávce, z naší strany je to neomluvitelné," uvedl Provod. "Když dostaneme tři góly, těžko se venku vyhrává," posteskl si.