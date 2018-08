Šural vyhlíží návrat do základu v odvetě EL: Jsme sebevědomí, vypadnutí si nepřipouštím

před 53 minutami

Spartu čeká ve čtvrtek odveta 2. předkola Evropské ligy proti srbskému Spartaku Subotica. Pražané prohráli první zápas na hřišti soupeře 0:2.

Praha - Kapitán sparťanských fotbalistů Josef Šural dosud jako střídající hráč odehrál ve třech soutěžních zápasech sezony jen 65 minut, nyní už je ale zdravotně zcela v pořádku a ve čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica by mohl být útočnou zbraní letenského týmu. Nepřipouští si, že by Pražané po venkovní porážce 0:2 doma dvojzápas neotočili a nepostoupili.

"Jsem připravený. Minutáž ještě nevím, ale věřím, že to bude co nejdéle. Doufám, že i klidně na celý zápas," řekl Šural na tiskové konferenci.

"Nasazení Pepy je jedna z možností. Čekám ještě na poslední předzápasový trénink a na Pepův stav," doplnil sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný, který dočasně převzal tým po odvolaném kouči Pavlu Hapalovi.

Sparta potřebuje k postupu zvítězit aspoň o tři branky nebo 2:0 a v penaltovém rozstřelu. Pokud by inkasovala, musela by skórovat minimálně čtyřikrát.

"Vůbec si nechceme připouštět, že bychom inkasovali. Základ je odehrát to vzadu s nulou. Musíme se co nejvíc tlačit dopředu a zaměstnat a unavit je útočením, aby neměli čas a sílu na útočení. Aby se věnovali jen obraně. To je náš hlavní cíl," podotkl Šural.

"V prvním zápase měli protiútoky nepříjemné, ale bylo to způsobené hlavně naší hrou, kdy jsme nedostupovali hráče včas na jejich polovině a nechali jsme je rozbíhat se. Bude to tedy spíš o nás, abychom na ně nastoupili a drželi je jen na jejich obranné polovině," dodal osmadvacetiletý útočník.

Věří, že pro Spartu by nemuselo být nevýhodou ani současné extrémně horké počasí. "Není to nic příjemného, ale doufám, že horší to bude pro soupeře. Pevně věřím, že bude běhat bez míče a bude to pro něj vysilující. Jinak dodržujeme pitný režim, ale jinak nic víc," řekl Šural.

Ve Spartě předloni zažil obrat z 0:2 na 3:2 v domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy s dánským Sönderjyske. "To bylo ještě nepříznivější, protože jsme měli ještě méně času. V poločase nám nebylo úplně hej. Věřím, že se povede něco podobného a zvládneme to, co chceme a musíme - postoupit. Vyřazení si nepřipouštím," uvedl Šural, který při tehdejším obratu srovnal na 2:2.

Spartě podle něj po nevydařeném prvním duelu psychicky pomohla nedělní výhra 2:1 v Jablonci. "Sebevědomí se oproti čtvrtečnímu zápasu otočilo o 100 procent, po zápase v Srbsku byla nálada hodně dole. V Jablonci jsme ale vyhráli těžké utkání díky zlepšenému a týmovému výkonu. Věřím, že nám to pomůže, a na soupeře se připravíme, jak máme," uvedl Šural.