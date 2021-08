Sparta se vyhne West Hamu, Slavia může narazit na Feyenoord či Slovan Bratislava

Soupeře v základní skupině Evropské ligy se dnes dozví fotbalisté pražské Sparty. Los začne v pravé poledne, o hodinu později pak poznají protivníky v Evropské konferenční lize také Slavia a Jablonec.

Sparta by se díky vypadnutí Slavie v předkole Evropské ligy měla posunout do třetího koše. Znamenalo by to mimo jiné to, že by do Česka nepřijeli Tomáš Souček a Vladimír Coufal, neboť jejich West Ham by byl ve stejné výkonnostní skupině.

Slavia bude při losu Evropské konferenční ligy v nejvyšším koši, takže nedojde na střet s Tottenhamem či AS Řím. Tito protivníci ale hrozí Jablonci, který by měl být ve třetím koši.

Český mistr ale může i tak dostat těžké soupeře, ve druhém koši číhá například Feyenoord Rotterdam, ve třetím pak Slovan Bratislava.

Rozdělení košů pro los Evropské ligy:

1. koš: Lyon, Lazio, Olympiakos, Monako, Neapol, Leverkusen, Dinamo Záhřeb, Braga.

2. koš: Celtic, Glasgow Rangers, Lokomotiv, Frankfurt, CZ Bělehrad, Leicester, Genk, PSV Eindhoven.

3. koš: Sparta Praha, Marseille, Betis Sevilla, Fenerbahce, Spartak Moskva, Ludogorec, West Ham, San Sebastian.

4. koš: Rapid Vídeň, Midtjylland, Ferencváros, Antverpy, Galatasaray, Legia Varšava, Sturm Graz, Bröndby Kodaň.

Rozdělení košů pro los Evropské konferenční ligy:

1. koš: Slavia Praha, AS Řím, Tottenham, Basilej, LASK Linec, FC Kodaň, Gent, Alkmaar.

2. koš: Feyenoord, Karabach, Maccabi Tel Aviv, PAOK Soluň, Rennes, Partizan Bělehrad, Kluž, Luhaňsk.

3. koš: Jablonec, Slovan Bratislava, Alaškert, Flora Talinn, Union Berlín, CSKA Sofia, Arnhem, Kajrat.

4. koš: Lincoln, Randers, Omonia Nikósie, Anorthosis, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bodo Glimt, Mura.