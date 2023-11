Sparta se v Glasgow hnala za vyrovnáním, šílený začátek utkání už ale nenapravila

Fotbalisté Sparty prohráli ve 4. kole skupiny Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers 1:2. Obhájci českého titulu si zkomplikovali boj o postup do další fáze soutěže.

Spartě kvůli zranění chyběli stopeři Krejčí a Panák a také záložník Ryneš. V obranné trojici nastoupil Gomez, kapitánskou pásku místo Krejčího převzal jeho kolega z obrany Sörensen.

Do sestavy hostů se vrátil záložník Preciado, který se zranil v úvodním duelu s Rangers.

Utkání proti sobě svedlo bývalé spoluhráče z FC Bruggy a nyní trenéry Philippea Clementa a Briana Priskeho.

Od začátku nastoupili i Sima v dresu domácích a Kuchta na straně hostů, kteří spolu působili v jiném pražském celku Slavii.

V 6. minutě Danilo těsně nedosáhl před brankou na Cantwellovu střílenou přihrávku. Brazilský útočník si vše vynahradil o pět minut později, když vystihl zpětnou nahrávku Gomeze a s přehledem po zemi zakončil.

V 16. minutě Cantwellovu střelu ze vzduchu vyrazil Vindahl na roh. Chvíli nato však Danilo nahrál Cantwellovi, ten si zasekl míč před Gomezem a první soutěžní trefou v sezoně zvýšil na 2:0.

Po necelé půlhodině hry Danilo zachytil Sörensenův odkop a nastřelil tyč. Ve 40. minutě Gomez na půlící čáře podklouzl, Cantwell vyrazil dopředu a jeho střelu Vindahl nohou vykopl.

Do druhého poločasu Priske poslal Laciho a Wiesnera, po téměř hodině hry nastoupil i nejlepší střelec aktuálního ročníku české ligy Haraslín.

Rangers se už dopředu příliš netlačili a kontrolovali hru, jelikož hosté si výraznější šanci dlouho nevypracovali. Až v 71. minutě Haraslínova skákavá střela minula tyč.

Na druhé straně Vindahl skokem zneškodnil Jackovu ránu zpoza šestnáctky.

V 77. minutě si Haraslín vyměnil míč s Preciadem a střelou z vápna snížil. I vinou zranění se gólově prosadil poprvé od 24. září.

Domácí si za minutu vzali dvoubrankový náskok zpátky, do hry však vstoupil videorozhodčí a sudí Massa po přezkoumání situace Danilův gól kvůli jeho faulu na Sörensena neuznal.

Uklidnění nepřinesl domácím ani Sima, který zblízka v akrobatické pozici přestřelil. Na opačné straně gólman Butland vytáhl Haraslínu gólovou střelu.

Rangers pod Clementem nenašli přemožitele ani v šestém soutěžní utkání, přičemž popáté vyhráli. Clement jako trenér uspěl v pohárech proti některému z českých soupeřů poprvé na čtvrtý pokus.

Sparta, která na Rangers narazila ve skupině EL i v sezoně 2021/22, prohrála i třetí pohárové utkání na jejich hřišti a pokaždé při tom inkasovala dvě branky.

Od triumfu 4:1 na stadionu Celtiku Glasgow (rovněž v EL) v listopadu 2020 nevyhrála venku v pohárech 12 zápasů po sobě. "Jezdci" na Ibroxu porazili českého soupeře v pátém z dosavadních šesti pohárových duelů.

Pražané ztrácejí ze třetího místa na dnešního soupeře tři body a pět na vedoucí Betis Sevilla, který v souběžně hraném utkání zdolal doma Aris Limassol 4:1.

První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

V dalším utkání na konci listopadu Sparta hostí Betis. Skupinovou fázi zakončí 14. prosince na Kypru.

Utkání 4. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Glasgow Rangers - Sparta Praha 2:1 (2:0)

Branky: 11. Danilo, 20. Cantwell - 77. Haraslín. Rozhodčí: Massa - Meli, Alassio - Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Barišič, Tavernier, Lammers, Goldson - Gomez, Vitík, Laci, Preciado.

Rangers: Butland - Tavernier, Goldson, Davies, Barišič - Lundstram, Jack - Cantwell (69. McCausland), Lammers (90.+5 Cifuentes), Sima (85. Lawrence) - Danilo (85. Dessers). Trenér: Clement.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Gomez (46. Wiesner) - Preciado, Kairinen, Sadílek (59. Haraslín), Zelený - Kuchta (67. Sejk), Birmančevič - Olatunji (46. Laci, 85. Vydra). Trenér: Priske.

Betis Sevilla - Aris Limassol 4:1 (1:0)

Branky: 34. Iglesias, 64. Ruibal, 79. Roca, 90.+4 Ezzalzouli - 84. Brown.