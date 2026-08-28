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Sport

Sparta podobně jako Slavia. V Evropské lize ji čekají dva anglické týmy, Plzeň i Benfica

ČTK
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Fotbalisté Sparty i Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lilleströmem a Bournemouthem.

neuvedenoHráči Sparty se radují z gólu
Hráči Sparty se radují z góluFoto: CTK – Šálek Václav
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Jablonec se v hlavní fázi Konferenční ligy utká s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem nebo s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný egyptský útočník Muhammad Salah.

Oba duely odehrají na hřištích soupeřů, venku je čeká ještě FC Riga. Doma Severočeši přivítají Brighton, Lugano a Iberiu Tbilisi. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.

Sparťané narazí i na vítěze Konferenční ligy Crystal Palace, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk, Ararat-Armenia a zopakují si březnový souboj s Alkmaarem.

Viktorii Plzeň už ve třetí sezoně po sobě čeká Ferencváros Budapešť, nastoupí i proti Unionu Saint-Gilloise s českým hráčem Ondřejem Kričfalušim, Benfice Lisabon, San Sebastianu, Bialystoku a Levski Sofia. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.

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Ligová část soutěže začne ve středu 16. září a vyvrcholí závěrečným osmým kolem 28. ledna příštího roku.

Přesný rozpis zápasů by měla UEFA zveřejnit až v neděli. Finále se uskuteční 26. května ve Frankfurtu.

Poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové části vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovacích bojů, z toho osm přímo do osmifinále.

Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, čtyři doma a stejný počet venku.

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