Sparta podobně jako Slavia. V Evropské lize ji čekají dva anglické týmy, Plzeň i Benfica

Fotbalisté Sparty i Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lilleströmem a Bournemouthem.
Jablonec se v hlavní fázi Konferenční ligy utká s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem nebo s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný egyptský útočník Muhammad Salah.
Oba duely odehrají na hřištích soupeřů, venku je čeká ještě FC Riga. Doma Severočeši přivítají Brighton, Lugano a Iberiu Tbilisi. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.
Sparťané narazí i na vítěze Konferenční ligy Crystal Palace, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk, Ararat-Armenia a zopakují si březnový souboj s Alkmaarem.
Viktorii Plzeň už ve třetí sezoně po sobě čeká Ferencváros Budapešť, nastoupí i proti Unionu Saint-Gilloise s českým hráčem Ondřejem Kričfalušim, Benfice Lisabon, San Sebastianu, Bialystoku a Levski Sofia. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.
Ligová část soutěže začne ve středu 16. září a vyvrcholí závěrečným osmým kolem 28. ledna příštího roku.
Přesný rozpis zápasů by měla UEFA zveřejnit až v neděli. Finále se uskuteční 26. května ve Frankfurtu.
Poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové části vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovacích bojů, z toho osm přímo do osmifinále.
Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, čtyři doma a stejný počet venku.
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