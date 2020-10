Sparta - Lille. V lize suverénní Pražané startují skupinovou fázi Evropské ligy

Budou to skoro tři týdny, co naposledy odehrála Sparta soutěžní utkání. Bylo to 3. října proti Jablonci, zároveň to byla šestá ligový výhra ze šesti odehraných kol. Tým Václava Kotala tak vévodí tabulce Fortuna:Ligy, přesto jde do utkání s otazníky. Jak to bude vypadat po dlouhé pauze a jak na tom budou zranění hráči. "Situace není jednoduchá pro všechny. Musíme dodržovat hygienická pravidla a to není snadné. O to víc jsme rádi, že můžeme hrát mezinárodní utkání, protože to lidi alespoň trochu odvede od problémů, které tady máme," řekl při dnešní videkonferenci trenér Václav Kotal. "Nemohli jsme trénovat společně a dodržujeme pravidla, která byla určena. Ale hlavně jsme měli hráče pryč v reprezentacích. Co to s námi udělá, ukáže až zápas, ale všichni se těšíme a chceme podat co nejlepší výkon," dodal.