Sparta byla jako z papíru, v Miláně hrála riskantně, píší italské noviny

Čtvrteční vystoupení fotbalistů AC Milán v utkání druhého kola Evropské ligy proti Spartě bylo podle italských médií rychlé, krásné na pohled a dominantní. Pražané, kteří na San Siru prohráli 0:3, naopak podle novinářů doplatili na ambiciózní, ale riskantní taktiku.

Rossoneri navíc také podle médií ukázali, že tým si dokáže poradit i v situaci, kdy se nedaří největší hvězdě Zlatanu Ibrahimovicovi. Švédský útočník sice proti Spartě připravil úvodní gól pro Brahima Díaze, pak ale zahodil penaltu a střídal už o přestávce.

Milánský celek to ale mrzet nemuselo, protože na 2:0 zvýšil Rafael Leao, který právě Ibrahimovice nahradil. Na konečných 3:0 pak upravil Diogo Dalot, jenž navíc před tím připravil gól pro Leaa. Každému z trojice střelců je jednadvacet let a média to nezapomněla zdůraznit.

"Když devětatřicetiletý Zlatan nemůže, ročník 1999 mu pomůže," napsal o Díazovi, Leaovi a Dalotovi deník Gazzetta dello Sport, který se výhře Rossoneri věnoval i na první straně. "Pioli (trenér AC Milán) je na prvním místě i v Evropě," připomněl list vedení Rossoneri v Serii A i Evropské lize.

Gazzetta také poukázala na to, že Ibrahimovic zahodil třetí z posledních pěti penalt. "Zatím jde o bezbolestné chyby, protože ve všech případech AC Milán vyhrál, ale on sám moc dobře ví, že na tom musí zapracovat," uvedl deník s tím, že pozice nejlepšího střelce týmu je ale nadále neotřesitelná.

Spartě se podle Gazzetty vymstila ambiciózní, ale riskantní taktika. "Rossoneri hráli rychle a krásně na pohled, ale hlavně napadali rozehrávku Sparty už v základu. A mohli si to dovolit díky ambicióznímu, ale riskantnímu plánu hostů, kteří se snažili o rozehrávku od stoperů a takový Lischka není bezchybný," uvedl list.

Trenér Václav Kotal totiž nasadil rozestavení 4-2-3-1, se kterým se Pražané podle italských médií těžko sžívali a doslova hororový výkon podle listu La Repubblica podal stoper Lischka, který zavinil první gól i penaltu. Také Repubblica poukázala na to, že výhru zařídili hráči ročníku 1999.

Deník Corriere dello Sport zase uvedl, že Sparta, která po reprezentační přestávce a přerušení české ligy kvůli koronaviru odehrála teprve druhý zápas od začátku října, nebyla pro domácí vůbec soupeřem. "Sparta byla jak z papíru a AC Milán ji smetl. Je to ale také varování milánským fanouškům, že není důvod to teď přehánět s oslavami," uvedl list.