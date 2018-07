Olomouc se v Evropské lize Seville vyhnula, na Spartu čeká Bröndby

před 1 hodinou

Nyon - Fotbalisté Olomouce se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s vítězem duelu 2. předkola mezi kazašským Kajratem Almaty a Alkmaarem, přičemž favoritem je nizozemský celek, do jehož kádru patří Ondřej Mihálik a Richard Sedláček. Sparta v případě postupu přes Suboticu vyzve ve 3. předkole Bröndby Kodaň. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu.

Olomouc nebyla nasazená, a tak jí hrozilo, že dostane trojnásobného šampiona soutěže Sevillu. Nakonec jí los přisoudil za soupeře buď kazašského vicemistra, za kterého hraje bývalá ruská hvězda Andrej Aršavin, nebo Alkmaar. Ten v minulé sezoně skončil v nizozemské lize na třetím místě i díky íránskému kanonýrovi Alírezovi Džahánbachšovi, který byl nejlepším střelcem ligy.

V Alkmaaru působí i český útočník Mihálik, který si ale v únoru přetrhl vazy v koleně a na případný souboj s Olomoucí ještě nebude připraven.

Také v Bröndby je česká stopa: v posledních dvou sezonách v mužstvu dánského vicemistra působil reprezentační útočník Jan Kliment, ale v létě se vrátil z hostování do Stuttgartu. Odešli i dva nejlepší hráči týmu finský kanonýr Teemu Pukki do Norwiche a záložník Christian Nörgaard do Fiorentiny. Bröndby tak dává dohromady nový tým.

Bröndby naposledy hrálo základní skupinu v pohárové Evropě v roce 2005, kdy postoupilo do Poháru UEFA. Od té doby hrál kodaňský klub 3. předkolo sedmkrát a čtyřikrát prošel do závěrečného 4. předkola, ve kterém ale vždy skončil.

To Kajrat jen jednou přešel přes 2. předkolo, a to v roce 2015, kdy došel až do čtvrtého. Naopak Alkmaar byl za posledních 14 let devětkrát v základní skupině Evropské ligy či Poháru UEFA a jednou v Lize mistrů. Pouze v roce 2012 z předkol nepostoupil.