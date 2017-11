Měl jsem gól na hlavě, neproměněné tutovky mě mrzí, litoval slávista Souček po prohře s Villarrealem

před 1 hodinou

Slávistický záložník Tomáš Souček byl během domácího zápasu s Villarrealem v Evropské lize hodně vidět. Usilovně pracoval ve středu hřiště a z pozice defenzivního záložníka měl také několik gólových šancí. Po prohře 0:2, která zkomplikovala cestu slávistů za postupem, svých neproměněných příležitostí litoval. "Měl jsem snad tři gólovky, beru to na sebe," mrzelo Součka.

Jak hodnotíte utkání?

Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme neproměnili velké šance, co jsme měli, určitě jsme mohli odejít alespoň s bodem.

Vy jste byl v zahazování šancí dost aktivní. Počítal jste si ty tutovky?

Ale jo, i teď si vybavuju, že jsem tam měl snad tři velké možnosti, měl jsem dát gól. Ty šance beru na sebe, hodně mě to mrzí. Hlavně lituju té hlavičky, tam se mi střetly myšlenky. Chtěl jsem střílet na zadní tyč, pak jsem změnil narychlo plány, a vyšla z toho taková rána doprostřed. To měl být jasný gól.

Jednu střelu vám zablokoval i Tomáš Necid. Bavili jste se o tom?

Ne, ještě ne. Ani nebyl čas, před chvílí jsme teprve přišli do šatny. Kouknu se na to potom na videu, ale upřímně nevím, jestli by z toho byl gól, ale každopádně je to škoda.

Zaskočil vás Villarreal něčím?

Neřekl bych, že zaskočil. Oni první poločas dobře kombinovali a moc nám ani nepůjčovali míč. Do toho druhého jsme šli s tím, že je presováním donutíme k nákopům, a to nám pomohlo. Myslím, že ve druhém poločase jsme je přehráli, hráli jsme dobře. Budu se opakovat, ale škoda těch šancí.

Bylo dnešní utkání v něčem jiné než ta, co jste v Evropské lize už odehráli?

Určitě jsme nastoupili proti nejkvalitnějšímu týmu ve skupině. Villarreal je hodně silný uprostřed hřiště, hlavně v prvním poločase to bylo dost patrné. Rychle si to ťukali mezi sebou a my jsme měli problém se zachytáváním krátkých přihrávek. Ale myslím, že nás porážka může posílit, čím víc zápasů proti takto kvalitním týmům, tím líp pro nás.

Hrál Villarreal v odvetě jinak než v domácím prostředí?

Ani ne. Hráli podobně, moc se nesoustředili na defenzivu. Chtěli hlavně držet balon a cpát se tam kombinací středem, ale myslím, že hlavně ve druhém poločase jsme jim v tom bránili lépe než ve Španělsku.

V tabulce ztrácíte dva body na Astanu. Jak daleko je teď postup?

Všechno je ještě otevřené, ale musíme vyhrát. Teď pojedeme do Izraele, a pak máme přímo Astanu doma. Samozřejmě doufáme, že to zvládneme a pro postup dojdeme.

Jak se může duel s Villarrealem projevit v přípravě na zápas proti Plzni, který vás teď čeká?

Druhý poločas jsme Villarreal mleli, a to když převezmeme do ligy, tak to pro nás bude jen dobře. Na Plzeň jsme se zatím nijak extra nesoustředili, důležitá pro nás byla Evropská liga. Do ligového režimu přepneme až teď.