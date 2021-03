Další diplomatický skandál Slavie způsobil Hromada. Skotští fanoušci hrozí sešívaným

Cesty Slavie a Rangers Glasgow si jsou v lecčem podobné. Čtvrteční soupeř sešívaných v Evropské lize prožívá podobnou sezonu a podobně jako Slavii se i tradičnímu skotskému klubu podařilo po letech v temnotě dostat zpět na vrchol domácí ligy.

Ještě před osmi lety se slavný skotský klub po finančním kolapsu motal ve čtvrté skotské lize, kam po zkázonosném hospodaření administrativně sestoupil. Po čtyřech letech se ovšem vyškrábal zpět do Premiership a o víkendu po deseti letech oslavil historicky 55. ligový titul.

Strůjcem úspěchu Rangers je trenér Steven Gerrard. Hráčská legenda Liverpoolu se po konci kariéry vrhla na trénování a po třech letech dotáhla "The Gers" k triumfu. Gerrardovi se přitom podařilo moderním fotbalem ovládnout ligu zatím bez jediné porážky a současně být s týmem úspěšný i na evropské scéně.

Připomíná to cestu Jindřicha Trpišovského ve Slavii. Tomu se také, i díky nebývale štědrým majitelům klubu, podařilo Slavii dostat na mapu Evropy a zároveň suverénně dominovat české lize. Přitom ve stejné sezoně jako se Rangers škrábali ze třetí skotské ligy, se Slavia zachránila v posledním ligovém kole a na krku měla vlastní finanční problémy.

"Na setkání s Gerrardem se obrovsky těším. Sledoval jsem, jak dovedl Liverpool k vítězství v Lize mistrů, finále v Istanbulu bylo nezapomenutelné," vzpomíná Trpišovský na rok 2005. Po šesté domácí porážce Liverpoolu v řadě v probíhající sezoně Premier League se dokonce uvažovalo, že by Gerrard mohl na Anfieldu nahradit Jürgena Kloppa. Trenér Glagow to ale odmítl.

"Je to obrovská osobnost, jeho schopnosti nejen fotbalové, ale i vůdcovské mimo hřiště, byly obrovské. Je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů z fotbalového mládí," vyhlíží Trpišovský setkání s o pět let mladším trenérským protějškem.

Slavia letos v lize stejně jako Rangers ještě neprohrála. Oba týmy jsou před úvodním osmifinále Evropské ligy ve výtečné formě. "V domácím prostředí sešívaní v Evropské lize ještě neprohráli. Do utkání nejdou rozhodně jako outsider, tak jako tomu bylo v duelu s anglickým Leicesterem," upozorňuje expert Fortuny Roman Kovařík.

Sešívaným by před vzájemným duelem mělo hrát do karet také to, že Rangers nebudou kompletní. Slávisté by i přes nakažené koronavirem neměli postrádat nikoho ze základní sestavy.

"Hosté navíc kompletní, v karetním trestu je Balogun, zdravotní potíže má dvojice Tavenier - Roofe, která patří k nejnebezpečnějším," vyjmenovává ztráty na skotské straně Kovařík.

Slavia se prokousala k postupu přes Leicester, kdy domácí zápas zvládla s bezbrankovou remízou a rozhodla až v Anglii. Naopak Rangers postoupili přes Antverpy díky dvěma výhrám s celkovým skóre 9:5. Přestřelce se ovšem Trpišovský bude chtít vyhnout.

"Pokud hrajeme v Evropě první zápas doma s takhle dobrými týmy, musíte v těch zápasech dávat zvětšený důraz na defenzivu. V těchto zápasech je pro české týmy složité vyhrát nějakou přestřelku. Když vidíte sestřih gólů u týmů jako Rangers nebo Leicester, tak hráči jsou v momentě, kdy dostanou prostor, dost nekompromisní," varuje Trpišovský.

Podobně jako před šestnáctifinále s Leicesterem se i nyní podařilo Slavii rozhněvat fanoušky soupeře. Skotská verze deníku The Sun si všimla slov záložníka Jakuba Hromady. "Kluci v kabině si přáli nějaké větší jméno. Manchester United, Arsenal nebo AC Milán," citoval slovenského reprezentanta.

Skotští fanoušci si samozřejmě vzali Hromadova slova k srdci a jiskra byla zažehnuta, přestože v dalších větách kvalitu soupeře vyzdvihl. Část komentujících u článku hrozí do Prahy, že Slavia teprve pozná, zač je toho skotský mistr. Další část doufá, že sešívaní Rangers podcení.

Pražany rozhodně čeká ošemetný dvojzápas. Proti Leicesteru nastupovali koncem února jako jasní outsideři, proti Skotům ale takovou roli nemají. "Bookmakeři Fortuny favorizují směrem k postupu mírně Rangers FC v kurzu 1,8, nicméně sázkaři mají odlišný názor. Výhru Slavie v kurzu 2,45 v prvním utkání v Edenu obsahuje 75 % tiketů, hodně podobné číslo se sází i směrem k postupu českého týmu v kurzu 2:1," dodává Kovařík.