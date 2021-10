UEFA je směšná, dává rasismu zelenou, zuří po nepotrestání Sparty Kamarův právník

Vyšetřovací komise UEFA se rozhodla dále nevyšetřovat bučení dětí na hráče Glasgow Rangers, ke kterému došlo během duelu Sparty se skotským týmem v Evropské lize. Pražané rozhodnutí ocenili, naopak právníka Glena Kamary rozhodnutí rozčílilo.

Sparta v utkání zvítězila 1:0 díky trefě Dávida Hancka z prvního poločasu. Finský záložník ve službách Rangers utkání nedohrál, když jej rozhodčí Ali Palabijik poslal po druhé žluté předčasně do sprch, což hlediště na Letné zaplněné dětmi do 15 let ocenilo hlasitými ovacemi.

Zástupci Glasgow po utkání podali podnět k UEFA pro domnělý rasismus, Sparta ovšem trest nedostane kvůli nedostatku důkazů pro tvrzení Rangers.

Aamer Anwar, právník zastupující Glena Kamaru, označil rozhodnutí za vtip, podle něj povede jen k dalšímu rasismu na tribunách.

"Pro mě to není vůbec překvapivé od tak směšného orgánu, který ani nedokáže obnovit smlouvu s Fare, aby mohli nezávislí pozorovatelé monitorovat rasismus," uvedl Anwar pro Daily Record s narážkou na to, že UEFA se na začátku října s organizací Fare dohlížející na nediskriminační prostředí na stadionech nedohodla na další spolupráci.

"UEFA opět selhala, není akceschopná. To dává zelenou k chrlení dalších nenávistných projevů rasismu," prohlásil Kamarův právník.

Narazil i na vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který prostřednictvím britského velvyslance Nicka Archera požadoval po Skotské fotbalové asociaci omluvu za výroky jejího poradce, který Čechy označil za zkažené ovoce.

"Potom politici požadují setkání s našim velvyslancem nebo nám někteří blázni mohou dokonce chtít vyhlásit válku a mě nechat vydat ke stíhání," dodal Anwar. "V České republice jsou lidé, kteří věří, že žijí ve společnosti bez jakéhokoli rasismu," řekl britským médiím.

Poté, co Steven Gerrard požadoval, aby UEFA v boji s rasismem udělala více, proběhlo další vyšetřování událostí na Spartě, ale k žádným sankcím pro český tým evropský svaz nesáhne.

"Závěrem našeho vyšetřování je, že neexistuje dostatek důkazů o diskriminačním jednání během utkání. Pro další disciplinární kroky vůči Spartě Praha proto nemáme důvod," stojí v prohlášení UEFA. Právník Glena Kamary si ovšem stojí za svým. "Bohužel, poslední události ukázaly, že tu je problém. Chování obou klubů (Sparty a Slavie, pozn. red.) je jen špičkou ledovce," uzavřel.

Utkání mezi Spartou a Rangers v září navštívilo deset tisíc dětí. Letenští pykali za rasismus a utkání se mělo hrát před zavřenými tribunami. Zákaz se ovšem nevztahuje na děti do 15 let, a tak tribuny zaplnili mladí příznivci Sparty. Ti vytvořili utkání hlasitou kulisu.

"Když odhlédneme od veškerých emocí, prokázal se jednoznačně fakt, že chování dětského publika na stadionu nebylo rasistické. Což je ale něco, čím jsme si byli naprosto jistí, už když jsme pozorovali atmosféru na stadionu přímo v průběhu zápasu," komentoval pro ČTK rozhodnutí ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.