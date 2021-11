Slovácko jsme podělali, to všichni víme moc dobře, říká sparťan Pavelka před Rangers

Záložník David Pavelka věří, že fotbalisté Sparty přijeli do Glasgow v takovém rozpoložení, aby čtvrteční zápas předposledního kola skupiny A Evropské ligy proti tamním Rangers zvládli.

Pražané v neděli podlehli Slovácku na jeho hřišti 0:4, čímž vyrovnali svoji nejvyšší porážku v samostatné lize. Podle Pavelky si toho hráči mezi sebou nemuseli moc vyříkávat, jelikož cítili, že utkání v Uherském Hradišti hrubě nezvládli.

"Věřím, že jsme přijeli v takovém rozpoložení, abychom zítřejší zápas zvládli. Chápu, že narážíte na víkend, kdy jsme absolutně nezvládli ligový zápas. Vyhodnotili jsme si to tak, aby se to, doufám, už neopakovalo. Teď jsme tady od toho, abychom naplnili naše cíle a ambice pokračovat v pohárové Evropě i na jaře," řekl Pavelka na tiskové konferenci.

Přiznal, že od doby, co se v říjnu loňského roku vrátil na Letnou, nastaly situace, kdy si hráči mezi sebou museli vyříkat určité věci. "Teď to ale bylo trošku jiné, protože jsme všichni na dvě stě procent cítili, že jsme to podělali. Kromě věcí, které jsme si ukázali na videu - a museli jsme je akceptovat, protože to bylo realita, tak jsme z nikoho necítili, že by bylo třeba si něco extra vyříkávat. Teď jsme hodně cestovali. Lhal bych, kdybychom si v pauzách mezi lety a cestami autobusy nesedli a zápas neřešili," uvedl třicetiletý odchovanec Pražanů.

Rangers i Sparta mají na kontě čtyři body. Pokud Letenští zvítězí a kodaňské Bröndby v souběžně hraném duelu neporazí jistého vítěze skupiny Lyon, postoupí do jarní vyřazovací fáze soutěže. Totéž se může povést i obhájcům skotského titulu, které poprvé povede trenér Giovanni van Bronckhorst. Rangers ale vedle zaváhání dánského celku potřebují zdolat sparťany minimálně o dvě branky, jelikož první vzájemný zápas na Letné na konci září prohráli 0:1.

"Předpokládáme, že Rangers budou chtít předvádět agresivní fotbal v domácím prostředí tak, jak jim je vlastní. Myslím si, že se to nebude moc lišit od toho, co předvedli u nás na Letné. Budeme chtít pokračovat v tom, co nám doma proti nim fungovalo. Kdybychom k tomu ještě přidali efektivitu, kterou jsme měli třeba v domácím zápase s Lyonem, tak by to bylo super," prohlásil Pavelka. Sparta doma francouzskému celku podlehla 3:4.

Do vyřazovací části Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy. V posledním duelu skupiny Sparta přivítá 9. prosince Bröndby. "Je to na nás, navíc končíme doma. Postup máme ve svých rukách a je to jenom čistě na nás," konstatoval pětadvacetinásobný český reprezentant.