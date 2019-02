Slávistický gólman Kolář čaroval. Věřím tomu, že v Belgii gól dáme a postoupíme, říká

před 42 minutami

Byl nejlepším mužem Slavie. Nebýt skvělých zákroků gólmana Ondřeje Koláře, červenobílí by už jeli do Belgie spíš na výlet.

Co říkáte zápasu s Genkem?

Dnešní zápas byl obrovsky těžký. Věděli jsme, do čeho jdeme a já jsem rád, že jsme gól nedostali. I když by tomuhle zápasu spíš sedělo 2:2 a ne 0:0. Do Belgie jedeme s dobrým výsledkem.

Který zákrok byl nejtěžší?

Situace, kdy šel hráč (De Norre) ze strany a já měl to štěstí, že jsem balon vyrazil vedle. Ale bylo tam víc momentů, třeba ten jak soupeř dorážel z ofsajdu. Popravdě já už se otáčel s tím, že jsme dostali gól.

Zatrnulo vám i ve 32. minutě, kdy Trossard trefil z velkého úhlu tyč?

Jen jsem se modlil, ať mě buď trefí, nebo ať to pošle mimo bránu. Takové situace jsou velmi těžké, hráč si s vámi může dělat prakticky cokoli. Naštěstí z toho byla tyč, od níž se balon odrazil ven.

V Evropské lize jste v Edenu gól nedostal. Bylo to dneska nejblíž?

Určitě. Šancí si tady soupeři moc nevytvářejí, ale nyní to bylo nahoru dolů s šancemi na obou stranách.

Čtvrté čisté konto ze čtyř zápasů v letošním ročníku Evropské ligy. Píšete si to někam?

Potěší každá nula. Je to zásluha celého týmu, dneska fungovala obrana, já jsem klukům pomohl, hrajeme týmově, takže nuly jak v lize, tak i v Evropské lize jsou zasloužené.

Zaskočil vás Genk tím, jak ofenzivně hrál?

Věděli jsme, že ve své lize dávají hodně gólů, a počítali jsme s tím, že u nás budou hrát úplně stejně, nebyl důvod to měnit. A taky nám ukázali, že hrajou dopředu velmi dobře. Jediným receptem je vyvarovat se chyb.

Jaké máte šance pro odvetu?

Do Belgie jedeme s tím, že jsme gól nedostali, a věřím tomu, že tam nějaký dáme a postoupíme.