Odvážná a přímočará. Slavia dokáže trápit i ty největší kluby, řekl kouč Arsenalu

Podle trenéra fotbalistů Arsenalu Mikela Artety pražská Slavia v posledních letech ukázala, že je na evropské scéně schopna potrápit i největší kluby a do čtvrtfinále Evropské ligy prošla zcela zaslouženě.

Španělský kouč označil Pražany před čtvrtečním úvodním domácím soubojem za odvážný a přímočarý tým, který se nikdy nevzdává. Ve hře červenobílých našel i neobvyklé prvky.

"Máme opravdu velmi obtížného soupeře. Pokud se podíváte na to, jak se sem dostali, naprosto si to zaslouží. Hrají velmi specificky, jsou velmi efektivní. Bude to pro nás výzva," řekl Arteta při on-line tiskové konferenci.

Zaujalo ho, že Slavia v předchozích dvou kolech vyřazovací fáze vyřadila jiný anglický tým Leicester a Glasgow Rangers. "Myslím, že v posledních letech, co nastupují proti soupeřům na té nejvyšší úrovni, byli vždy ve hře a dokázali jim to ztížit. Jsou opravdu konkurenceschopní," uvedl Arteta.

"V domácí lize jsou neporaženi. Hrají odvážně, velmi přímočaře, jsou prostě týmem, který vám může vždy dělat problémy. Nikdy se nevzdávají, mají vždy špičkový přístup, a proto porazili silné týmy," dodal devětatřicetiletý kouč.

Slavia podle něj hraje stylem, který není úplně obvyklý. "Jsou velmi specifičtí, hodně kreativní. A mají ve hře některé vzácné věci, které u jiných týmů nevidíte. Popsal bych je jako opravdu odvážný tým," poznamenal Arteta.

Nechtěl vyzdvihovat jednotlivé slávistické hráče. "Spíše kolektivní výkon. I když je evidentní, že mají některé dobré individuality. Měli opravdu kvalitní hráče, které v posledních letech prodali. Trh je sleduje," poznamenal Arteta.

Jeho týmu patří v Premier League až 10. místo a v Evropské lize může částečně zachránit sezonu. O víkendu Arsenal prohrál doma 0:3 s Liverpoolem. "Nechci myslet na to, jak jsme hráli. Každý zápas je naprosto odlišný. Chci myslet na to, jak jsme v téhle sezoně dokázali zahrát proti jiným soupeřům. Když se nám to povede zopakovat, pak máme skvělou šanci jít do dalšího kola," uvedl Arteta.

Chybět mu budou zranění obránci David Luiz a Kieran Tierney. Nejistý je start záložníka Martina Ödegaarda. "Má potíže z reprezentace. Dnes si zhodnotíme, jak se bude cítit," řekl Arteta.