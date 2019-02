Český fotbal díky postupu Slavie povyskočil v žebříčku UEFA

před 2 hodinami

Postup fotbalistů Slavie do osmifinále Evropské ligy po výhře 4:1 v Genku zajistil českým klubům posun na 13. místo žebříčku národních koeficientů UEFA. Navíc už jisté mají umístění v první patnáctce, které znamená i pro sezonu 2020/21 pět týmů v pohárech a dva zástupce v Lize mistrů.

V průběhu podzimu přitom hrozilo, že český fotbal bude mít za dva roky jen čtyři zástupce v pohárech, od prosince se ale situace zcela otočila. Nejprve se české kluby vyšvihly před Švýcarsko a Dánsko a nyní i před Řecko. Už nemohou skončit hůř než na čtrnáctém místě. Ještě se před ně v případě velkého úspěchu Dinama Záhřeb, přemožitele Plzně, může dostat Chorvatsko. Ztrácí ale celý jeden bod. Dinamo by tak muselo uhrát v další fázi o dvě výhry a jednu remízu více než Slavia.

"Je to rozhodně dobré pro celý český fotbal. Přitáhne to mnohem víc fanoušků a i ostatní týmy v Evropě se dozví o českých klubech a české lize. A pokud i nějací hráči ze zahraničí přijdou do české ligy, mohlo by to zvednout kvalitu," řekl záložník Slavie Alex Král, který přispěl k důležitému vítězství Slavie.

I bez něj by ale český fotbal byl v patnáctce, neboť Curych jako poslední švýcarský zástupce vypadl s Neapolí po prohrách 1:3 a 0:2 a nevylepšil své zemi koeficient. Výhra Slavie přispěla hlavně k posunu před Řecko, jehož poslední zástupce Olympiakos vypadl s Dynamem Kyjev.

Česko má stále výraznou ztrátu 6,75 bodu na desátou příčku Turecka, která jako poslední zaručuje přímou účast v Lize mistrů. A téměř tři body na Rakousko na jedenáctém místě. To také teoreticky může přinést přímý postup do Ligy mistrů, jak se to stalo Plzni v této sezoně. Na vylepšení umístění by Slavia mohla pomýšlet jen v případě postupu do finále.