Agresivní a nákladný útok na Slavii. Tohle žádní amatéři nebyli, říká správce webu

Internetové stránky tuzemských fotbalových a hokejových klubů napadli minulý týden hackeři.

Kluby na svých facebookových profilech informovaly, že se potýkají s útoky typu DDoS, které jim zahltily servery. Mimo provoz byly například stránky fotbalové Slavie nebo hokejové Sparty, ale také dalších přibližně 80 klubů (i zahraničních), jejichž stránky provozuje společnost eSport. Ta podle jednatele Davida Schlegela intenzivně pracuje na nápravě.

"Ve středu v pět hodin jsme zaregistrovali výrazně zvýšenou zátěž na webu Slavia.cz. A pořád se zvětšovala. Další útok přišel ve dvě hodiny ráno následujícího dne. Byl velmi chytrý, už nebyl mířený jenom proti Slavii, ale na všechny servery, které spravujeme. Autoři útoku si museli zjistit, jaké to jsou," tvrdí Schlegel.

Agresivní aktivita vůči webům pochází z takzvaného Dark webu, "temné" úrovně internetu, kde je možné si za virtuální měnu objednat útoky pod označením DDoS (denial-of-service attack). Určené počítače pak začnou bombardovat určený server požadavky, aby se na něj mohly připojit. Když je jich obrovské množství, tak server zahltí a odpojí z provozu.

Zaplacená cena má vliv na počet útoků a především jejich délku. "V tomto případě byla délka i počet útoků velmi silné a velmi sofistikované. Za dvacet let, co firmu provozujeme, jsme nezažili ani zlomek něčeho takového," dodává Schlegel.

Autora útoku není podle jeho slov možné vypátrat, ale vše nasvědčuje tomu, že byl směrován na fotbalovou Slavii. Právě ve středu po poledni totiž UEFA vynesla verdikty v kauze údajného rasismu Ondřeje Kúdely.

Podle Schlegela nemusí jí nutně o nikoho z Británie, ale aktivitu ze západní Evropy podle něj vyloučit nelze. "Ti lidé, kteří útočili, nejsou nějací šikovní kluci, kterým by se povedlo vyřadit systém z provozu. Udržovat problém delší dobu, to už stojí peníze. Jeden razantní útok je otázkou momentu překvapení, délka a intenzita pak investované částky."

O profesionalitě útoku svědčila i skutečnost, že vyřazeny z provozu byly všechny servery, které firma spravuje. "Je to jako za druhé světové války, kdyby Spojenci společně s vyloděním v Normandii podnikli velké ofenzívy na jihu a východě Evropy. Navíc se postupem času přidávaly další a další počítače, které se na naše servery hlásily. Výpadek s přestávkou trval do čtvrteční třetí hodiny odpoledne, pak se nám servery podařilo nahodit a od té doby spíš fungují. To ale zdaleka neznamená, že máme vyhráno," říká Schlegel.

Na kolik tak sofistikovaný a dlouhý útok vyjde, to si netroufl odhadnout. "To je těžká odpověď, stejně jako kdybyste chtěli vědět, na kolik by třeba vyšlo nechat zabít Frantu Omáčku. Je to nelegální, žádný ceník neexistuje, je to otázka poptávky a nabídky. Tohle ale nebude levná záležitost v řádu desítek tisíc korun, je to mnohem víc."