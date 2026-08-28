Skandál v Plzni. Fanoušci Zvezdy na tribuně oslavovali válečného zločince

Fanoušci Crvene zvezdy během odvety 4. předkola fotbalové Evropské ligy v Plzni oslavovali Ratka Mladiće. Válečný zločinec zemřel jen několik hodin před utkáním.
Fotbalový večer v Plzni přinesl vedle senzačního obratu Viktorie také mimořádně kontroverzní moment. Příznivci Crvene zvezdy Bělehrad během utkání vytáhli transparent oslavující bosenskosrbského generála a odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiće.
„Generále, věčná sláva a děkujeme vám,“ stálo na transparentu v sektoru hostů. Část fanoušků následně opakovaně skandovala Mladićovo jméno.
Incident vyvolal o to větší pozornost, že Mladić zemřel jen několik hodin před zápasem ve věznici v Haagu, kde si odpykával doživotní trest.
Mezinárodní tribunál ho uznal vinným mimo jiné z genocidy ve Srebrenici, při níž bylo v červenci 1995 zavražděno více než osm tisíc bosenských mužů a chlapců.
Kontroverze navíc nezůstala pouze na tribuně. Fotografii transparentu následně zveřejnil také oficiální účet Crvene zvezdy na sociálních sítích.
Kontroverzní transparent na účtu klubu na sociální síti X:
„Jeho smrt nevrací mrtvé, nevyprázdní masové hroby a nemění rozsudky,“ reagoval na Mladićovo úmrtí ředitel památníku ve Srebrenici Emir Suljagić.
Crvene zvezdě nyní může hrozit disciplinární postih od UEFA. Její pravidla zakazují na stadionech politická, ideologická či jinak provokativní sdělení a kluby nesou odpovědnost také za chování svých fanoušků.
Na hřišti zažila Zvezda stejně hořký večer. Plzeň po porážce 0:3 z prvního utkání vyhrála odvetu 5:1 po prodloužení a postoupila do ligové fáze Evropské ligy.
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