Sparta dala úchvatný gól. Proti favoritovi z Anglie ji ale srazila „hloupost“ stopera

Fotbalisté Sparty neudrželi doma ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy s Bournemouthem vedení a v téměř hodinovém oslabení prohráli 1:3. Lewis Cook po půlhodině hry neproměnil penaltu, krátce nato za domácí udeřil Ebrima Singhateh.
Od 37. minuty Pražané hráli bez vyloučeného Tobiase Guddala a hosté po změně stran přesilovku zásluhou střídajících hráčů třikrát využili. Nejprve se prosadil Tyler Adams a po něm Evanilson s Rayanem.
Letenští zvítězili v jediném z posledních sedmi soutěžních utkání a v polovině hlavní fáze Evropské ligy mají čtyři body z úvodních dvou zápasů. Před dvěma týdny prohráli v Pireu s Olympiakosem 0:1. Jejich dalším soupeřem bude na konci listopadu doma Alkmaar. Anglický celek zůstal stoprocentní a 12 bodů by mu mělo při premiérovém startu v pohárech zajistit postup do vyřazovací fáze.
Sparta začala velmi aktivně, ale stejně jako proti Ostravě a Bohemians minulý týden zahazovala jasné šance. Po minutě utekl Alcócer z levé strany a přihrál před branku Brunesovi, od jehož nohou se odrazil míč vedle. Norský útočník pak v šesté minutě zakončil z otočky, jenže jeho ránu zastavil obránce Smith. Z přímého kopu v 21. minutě zamířil Irving pouze do rukavic gólmana Di Gregoria.
Bournemouth, jehož německý trenér Rose výrazně protočil sestavu, nehrozil. Po necelé půlhodině však Hoever zahrál rukou ve vápně a belgický sudí Lambrechts nařídil pokutový kop. Cook zvolil zakončení po zemi, trefil tyč a míč se po brankové čáře odrazil vedle.
V 35. minutě se domácí dočkali. Surovčík po rohovém kopu rychle vyhodil na Singhateha, gambijský útočník nabral rychlost, prostrčil si míč mezi Smithem a Cookem a otevřel skóre. Za letenský tým si připsal druhý soutěžní gól. „Třešně“ inkasovaly po šesti soutěžních utkáních.
Už za dvě minuty situaci Pražanům výrazně zkomplikoval druhou žlutou kartu v duelu Guddal. Norský stoper povalil na zem Rodrígueze a své mužstvo oslabil. Totožný zákrok za žlutou předvedl i v neděli proti Bohemians.
V 57. minutě hosté vyrovnali. Stoper Mbe Soh špatně rozehrál, následně sice zabránil Rodríguezovi v zakončení, do míče se však opřel střídající Adams a střelou k tyči vyrovnal.
V 65. minutě Surovčík vyrazil Brooksův pokus i Hillovu dorážku patičkou zády k brance. Po dalším závaru Diakité trefil břevno. V 79. minutě se Rodríguez prodral před branku, Surovčík ale zasáhl. O chvíli později zase obětavý obránce Suchomel se skluzem vložil do zakončení Diakitého. Jenže krátce nato už Bournemouth tlak zužitkoval. Christie obral o míč Enemeho a další příchozí hráč z lavičky Evanilson přízemní střelou k tyči dokonal obrat. Brazilský útočník skóroval v šesti z posledních sedmi duelů, do nichž nastoupil.
V 90. minutě zase o míč přišel dnešní kapitán Sparty Mannsverk a další střídající hráč Rayan ranou zpoza vápna stanovil konečný výsledek. Bournemouth zvítězil v sedmém soutěžním utkání po sobě. Sparta doma v této sezoně Evropské ligy ztratila body i podruhé, s Lilleströmem na Letné remizovala 1:1.
Česká mužstva neporazila v pohárech anglické soupeře 11 utkání v řadě, doma je zdolala v jediném z posledních 23 zápasů. Sparta vyzrála na anglický tým v jediném z minulých 20 duelů.
4. kolo fotbalové Evropské ligy:
Sparta Praha - Bournemouth 1:3 (1:0)
Branky: 35. Singhateh - 57. Adams, 81. Evanilson, 90. Rayan. Rozhodčí: Lambrechts - De Weirdt, Monteny - Van Driessche (video, všichni Belg.). ŽK: Guddal, Hoever, Jurásek - Christie, Adlí. ČK: 37. Guddal. Diváci: 17.377.
Sparta: Surovčík - Hoever, Mbe Soh, Guddal, Suchomel - Macek (87. Vojta), Mannsverk, Irving (68. Jurásek) - Singhateh (78. Eneme), Alcócer (78. Sochůrek) - Brunes (46. Zelený). Trenér: Priske.
Bournemouth: Di Gregorio - Smith (46. Adams), Hill, Diakité, Soler (60. Truffert) - Cook, Christie - Adlí (60. Evanilson), Brooks (72. Rayan), Gannon-Doak (60. Tavernier) - Rodríguez. Trenér: Rose.
Tabulka:
1.
Benfica Lisabon
4
4
0
0
13:3
12
2.
Bournemouth
4
4
0
0
11:2
12
3.
Ferencváros Budapešť
4
4
0
0
11:3
12
4.
Saint-Gilloise
4
3
1
0
10:2
10
5.
Juventus Turín
4
3
1
0
11:4
10
6.
Olympiakos Pireus
4
3
1
0
4:1
10
7.
Leverkusen
4
3
0
1
8:1
9
8.
Besiktas Istanbul
4
2
1
1
11:8
7
9.
Dinamo Záhřeb
4
2
1
1
5:4
7
10.
Levski Sofia
4
2
1
1
4:3
7
11.
Sunderland
4
2
1
1
4:4
7
12.
Nijmegen
4
2
1
1
8:9
7
13.
Lyon
4
2
1
1
6:7
7
14.
Alkmaar
4
2
0
2
7:4
6
15.
Anderlecht
4
2
0
2
6:3
6
16.
OFI Kréta
4
2
0
2
5:4
6
17.
Rennes
4
1
3
0
4:3
6
18.
Omonia Nikósie
4
2
0
2
6:7
6
19.
Torreense
4
2
0
2
7:9
6
20.
San Sebastian
4
1
2
1
9:4
5
21.
Crystal Palace
4
1
2
1
9:6
5
22.
Sparta Praha
4
1
1
2
6:6
4
Hoffenheim
4
1
1
2
6:6
4
24.
Štýrský Hradec
4
1
1
2
3:6
4
25.
Celje
4
1
1
2
5:9
4
26.
Salcburk
4
1
1
2
3:8
4
27.
Celta Vigo
4
1
0
3
4:6
3
28.
AC Milán
4
1
0
3
4:7
3
Bialystok
4
1
0
3
4:7
3
30.
Viktoria Plzeň
4
1
0
3
3:7
3
31.
Marseille
4
1
0
3
2:6
3
32.
Celtic Glasgow
4
1
0
3
6:11
3
33.
Hapoel Beer Ševa
4
0
1
3
1:8
1
34.
Lilleström
4
0
1
3
2:10
1
35.
Lech Poznaň
4
0
1
3
2:12
1
36.
Ararat-Armenia
4
0
0
4
4:14
0
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