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Sport

Sparta dala úchvatný gól. Proti favoritovi z Anglie ji ale srazila „hloupost“ stopera

ČTK
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Fotbalisté Sparty neudrželi doma ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy s Bournemouthem vedení a v téměř hodinovém oslabení prohráli 1:3. Lewis Cook po půlhodině hry neproměnil penaltu, krátce nato za domácí udeřil Ebrima Singhateh.

Czech Republic Europa League Soccer
Andy Irving a Ebrima Singhateh slaví branku Sparty proti Bournemouthu.Foto: CTK – Gabriel Kuchta
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Od 37. minuty Pražané hráli bez vyloučeného Tobiase Guddala a hosté po změně stran přesilovku zásluhou střídajících hráčů třikrát využili. Nejprve se prosadil Tyler Adams a po něm Evanilson s Rayanem.

Letenští zvítězili v jediném z posledních sedmi soutěžních utkání a v polovině hlavní fáze Evropské ligy mají čtyři body z úvodních dvou zápasů. Před dvěma týdny prohráli v Pireu s Olympiakosem 0:1. Jejich dalším soupeřem bude na konci listopadu doma Alkmaar. Anglický celek zůstal stoprocentní a 12 bodů by mu mělo při premiérovém startu v pohárech zajistit postup do vyřazovací fáze.

Sparta začala velmi aktivně, ale stejně jako proti Ostravě a Bohemians minulý týden zahazovala jasné šance. Po minutě utekl Alcócer z levé strany a přihrál před branku Brunesovi, od jehož nohou se odrazil míč vedle. Norský útočník pak v šesté minutě zakončil z otočky, jenže jeho ránu zastavil obránce Smith. Z přímého kopu v 21. minutě zamířil Irving pouze do rukavic gólmana Di Gregoria.

Bournemouth, jehož německý trenér Rose výrazně protočil sestavu, nehrozil. Po necelé půlhodině však Hoever zahrál rukou ve vápně a belgický sudí Lambrechts nařídil pokutový kop. Cook zvolil zakončení po zemi, trefil tyč a míč se po brankové čáře odrazil vedle.

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V 35. minutě se domácí dočkali. Surovčík po rohovém kopu rychle vyhodil na Singhateha, gambijský útočník nabral rychlost, prostrčil si míč mezi Smithem a Cookem a otevřel skóre. Za letenský tým si připsal druhý soutěžní gól. „Třešně“ inkasovaly po šesti soutěžních utkáních.

Už za dvě minuty situaci Pražanům výrazně zkomplikoval druhou žlutou kartu v duelu Guddal. Norský stoper povalil na zem Rodrígueze a své mužstvo oslabil. Totožný zákrok za žlutou předvedl i v neděli proti Bohemians.

V 57. minutě hosté vyrovnali. Stoper Mbe Soh špatně rozehrál, následně sice zabránil Rodríguezovi v zakončení, do míče se však opřel střídající Adams a střelou k tyči vyrovnal.

V 65. minutě Surovčík vyrazil Brooksův pokus i Hillovu dorážku patičkou zády k brance. Po dalším závaru Diakité trefil břevno. V 79. minutě se Rodríguez prodral před branku, Surovčík ale zasáhl. O chvíli později zase obětavý obránce Suchomel se skluzem vložil do zakončení Diakitého. Jenže krátce nato už Bournemouth tlak zužitkoval. Christie obral o míč Enemeho a další příchozí hráč z lavičky Evanilson přízemní střelou k tyči dokonal obrat. Brazilský útočník skóroval v šesti z posledních sedmi duelů, do nichž nastoupil.

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V 90. minutě zase o míč přišel dnešní kapitán Sparty Mannsverk a další střídající hráč Rayan ranou zpoza vápna stanovil konečný výsledek. Bournemouth zvítězil v sedmém soutěžním utkání po sobě. Sparta doma v této sezoně Evropské ligy ztratila body i podruhé, s Lilleströmem na Letné remizovala 1:1.

Česká mužstva neporazila v pohárech anglické soupeře 11 utkání v řadě, doma je zdolala v jediném z posledních 23 zápasů. Sparta vyzrála na anglický tým v jediném z minulých 20 duelů.

4. kolo fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Bournemouth 1:3 (1:0)

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Branky: 35. Singhateh - 57. Adams, 81. Evanilson, 90. Rayan. Rozhodčí: Lambrechts - De Weirdt, Monteny - Van Driessche (video, všichni Belg.). ŽK: Guddal, Hoever, Jurásek - Christie, Adlí. ČK: 37. Guddal. Diváci: 17.377.

Sparta: Surovčík - Hoever, Mbe Soh, Guddal, Suchomel - Macek (87. Vojta), Mannsverk, Irving (68. Jurásek) - Singhateh (78. Eneme), Alcócer (78. Sochůrek) - Brunes (46. Zelený). Trenér: Priske.

Bournemouth: Di Gregorio - Smith (46. Adams), Hill, Diakité, Soler (60. Truffert) - Cook, Christie - Adlí (60. Evanilson), Brooks (72. Rayan), Gannon-Doak (60. Tavernier) - Rodríguez. Trenér: Rose.

Tabulka:

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1.

Benfica Lisabon

4

4

0

0

13:3

12

2.

Bournemouth

4

4

0

0

11:2

12

3.

Ferencváros Budapešť

4

4

0

0

11:3

12

4.

Saint-Gilloise

4

3

1

0

10:2

10

5.

Juventus Turín

4

3

1

0

11:4

10

6.

Olympiakos Pireus

4

3

1

0

4:1

10

7.

Leverkusen

4

3

0

1

8:1

9

8.

Besiktas Istanbul

4

2

1

1

11:8

7

9.

Dinamo Záhřeb

4

2

1

1

5:4

7

10.

Levski Sofia

4

2

1

1

4:3

7

11.

Sunderland

4

2

1

1

4:4

7

12.

Nijmegen

4

2

1

1

8:9

7

13.

Lyon

4

2

1

1

6:7

7

14.

Alkmaar

4

2

0

2

7:4

6

15.

Anderlecht

4

2

0

2

6:3

6

16.

OFI Kréta

4

2

0

2

5:4

6

17.

Rennes

4

1

3

0

4:3

6

18.

Omonia Nikósie

4

2

0

2

6:7

6

19.

Torreense

4

2

0

2

7:9

6

20.

San Sebastian

4

1

2

1

9:4

5

21.

Crystal Palace

4

1

2

1

9:6

5

22.

Sparta Praha

4

1

1

2

6:6

4


Hoffenheim

4

1

1

2

6:6

4

24.

Štýrský Hradec

4

1

1

2

3:6

4

25.

Celje

4

1

1

2

5:9

4

26.

Salcburk

4

1

1

2

3:8

4

27.

Celta Vigo

4

1

0

3

4:6

3

28.

AC Milán

4

1

0

3

4:7

3


Bialystok

4

1

0

3

4:7

3

30.

Viktoria Plzeň

4

1

0

3

3:7

3

31.

Marseille

4

1

0

3

2:6

3

32.

Celtic Glasgow

4

1

0

3

6:11

3

33.

Hapoel Beer Ševa

4

0

1

3

1:8

1

34.

Lilleström

4

0

1

3

2:10

1

35.

Lech Poznaň

4

0

1

3

2:12

1

36.

Ararat-Armenia

4

0

0

4

4:14

0

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