Zápas jsme Villarrealu darovali. Byl to ale dobrý test před Plzní, tvrdí kouč Slavie Šilhavý

před 7 minutami

Pražská Slavia musela spolknout druhou porážku na domácím hřišti v krátkém sledu. Nejprve ztratila body s Libercem, nyní si body veze do Španělska Villarreal. O výsledku rozhodl podle trenéra sešívaných Jaroslava Šilhavého především první poločas, v němž hráli slávisté ustrašeně. Šilhavý, který dnes slaví 56. narozeniny, už vyhlíží víkendový zápas proti Plzni, kam slávisté přijedou bojovat o šanci na titul. "Bude to utkání na úrovni evropských pohárů," tvrdí zkušený kouč.

Praha - Do střetnutí Evropské ligy proti Villarrealu poslal trenér Jaroslav Šilhavý obměněnou sestavu. Do základu se oproti ligovému duelu na Slovácku dostali například Tomáš Necid, Jan Sýkora či stoper Simon Deli. "Není to nic neobvyklého, máme široký kádr, teď se navíc pár kluků uzdravilo, takže dávám šanci co největšímu počtu hráčů," komentoval svůj krok Šilhavý.

Na body ale slávisté nedosáhli. Proti byla dobrá obrana Villarrealu, ale hlavně nemohoucnost domácích v koncovce. Záložník Tomáš Souček měl sám několik šancí, aby skóre vyrovnal, či dokonce otočil. Trenér Slavie viděl problém i v přílišném respektu k síle soupeře z východního pobřeží Pyrenejského poloostrova. "V prvním poločase jsme hráli ustrašeně, vlastní nervozitou jsme jim zápas darovali. Do druhé půle jsme nastoupili mnohem lépe, i když soupeř hrozil z brejků. Prohráli jsme s vynikajícím týmem španělské ligy, přesto si myslím, že jsme mohli Villarreal trochu více výsledkově potrápit," dodal Šilhavý, který v pátek oslaví své 56. narozeniny.

"Samozřejmě bych byl rád za nějaký dárek v zápase proti Plzni, i když si myslím, že by to byl mnohem větší dar pro klub, který pro změnu slavil dneska," usmíval se slávistický trenér a připomněl důležité výročí klubu z Edenu - ten si totiž proti Villarrealu připomněl 125 let od svého založení, což motivovalo fanoušky k vytvoření krásného celostadionového chorea. "Ta kulisa patří k takovým velkým zápasům, na hráče to určitě nedolehlo. Jsou to profesionálové, určitě dělali to samé, co před každým jiným utkáním," myslí si Šilhavý.

Porážka ve včerejším zápase Evropské ligy příliš nepomohla Slavii v cestě za postupem. Kazašská Astana zvítězila v Izraeli na hřišti Maccabi Tel Aviv 1:0 a momentálně si drží dvoubodový náskok před úřadujícím českým mistrem. "Výsledek z Tel Avivu nám moc nepomohl, ale všechno máme ve svých rukou. Jestli dvakrát vyhrajeme, jdeme dál," uklidňuje Šilhavý.

Slávistický kouč už v hlavě vyhlíží blížící se duel HET ligy proti Plzni. Sešívaní pojedou na západ Čech bojovat o alespoň teoretickou naději na titul. Aktuálně na svého soka ztrácejí 11 bodů, a případná ztráta by Pražany de facto odsoudila pouze k boji o druhé místo v ligové tabulce. "Zápas proti Plzni bude na úrovni evropských pohárů. Doufám ale, že se nám podaří tu jejich sérii ukončit a přiblížíme se jim. Souboj s Villarrealem beru jako dobrý test před Plzní, kvalitním hráčům v jejich kádru prostě nemůžeme dát prostor," uvědomuje si trenér Slavie.

Jakou sestavu ale Šilhavý do zápasu v Doosan Areně pošle, zatím neprozradil. Jasné je, že v ní nebude Halil Altintop, který přišel o místo v užším kádru sešívaných. "Zranil se nám Hromada, ale Ngadeu a Deli budou připraveni. Oba útočníci, Necid i Škoda, mají stejnou pozici, uvidíme, kterého z nich do zápasu pošlu," zůstával tajemný slávistický kouč.

Na přetřes přišla taky situace kolem kapitána Slavie, Jiřího Bílka. Ten se v zimě rozloučí s aktivní kariérou a přesune se do managementu klubu. "Jirka neměl touhu pokračovat v kariéře, ale je to lidsky vynikající člověk, který na sobě umí pracovat a určitě bude celé Slavii prospěšný. A jestli bude můj nadřízený? Tak to asi brzo půjdu na kobereček," uzavřel Šilhavý s úsměvem.