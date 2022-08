Slovácko jde do Evropy, ale... Někdy je mi trapně, říká ředitel o jednání s posilami

Fotbalové Slovácko čeká večer jeden z nejdůležitějších zápasů jeho historie. V Evropské lize se v rámci 3. předkola představí na hřišti Fenerbahce Istanbul. Klub z nejmenšího města v české lize ovšem řeší po minulé úspěšné sezoně spíše starosti.

Tým z Uherského Hradiště se dostal do evropských pohárů zaslouženě. Čtvrté místo v uplynulé sezoně Fortuna:Ligy pojistil ještě vítězstvím v MOL Cupu. Právě triumf v domácím poháru a vyřazení ruských mužstev ze soutěží UEFA katapultovaly Slovácko až do 3. předkola Evropské ligy. Soutěže, kde se pohybují daleko těžší váhy.

Modrobílí hodlají nečekanou příležitost využít a mezi velkokluby uspět. "Chceme předčít minulou sezonu. To znamená dostat se do některé ze skupin evropských pohárů. To by byl obrovský úspěch. Která liga by to byla, to už je nám vlastně jedno," avizoval před sezonou kapitán Michal Kadlec, že by mužstvo nepohrdlo ani Konferenční ligou.

Právě bývalý reprezentant v minulosti působil tři roky ve Fenerbahce a stadion Sükrü Saracoglua dobře zná. "Nikdy by mě nenapadlo, že se sem někdy vrátím k soutěžnímu zápasu, a už vůbec ne, že se Slováckem," glosoval s úsměvem.

Trenér Martin Svědík ovšem poukazuje na to, že zápas s tureckým soupeřem nebude vůbec snadný. "Výkonnost našeho týmu je ještě daleko optimu, které jsme měli na konci jara. Je to dáno změnami v mužstvu, je to tomu přímo úměrné," uvědomuje si.

Kádr po minulé sezoně opustily opory Lukáš Sadílek, Václav Jurečka nebo Regino Cicilia. "Jsem zklamaný, že se nám nepodařilo poučit se z minulého roku. Hráči, co odešli, nám budou nejvíce chybět v ofenzivě. S Jurečkou, Sadílkem a Ciciliou nám zmizelo 28 gólů, a to se bude nahrazovat velmi obtížně. V ofenzivě máme největší problém, což ukázaly i přípravné zápasy," pokračuje 47letý trenér.

Úspěchy posledních dvou let se klubu nepodařilo zúročit mimo hřiště tak, jak by si vedení představovalo. "Sportovní úspěch kolikrát může spoustu starostí zakrýt," říká ředitel Petr Pojezný.

Tým neposílil

"Chtěl jsem, abychom byli na začátku sezony co nejsilnější. S tím máme trošku problém, ale musíme to brát, jak to je, a nesmíme se z toho, jak já říkám, podělat," dodává Pojezný.

"Sport v Česku schováváme za nějaký občasný úspěch, ale ve finále mu nikdo nepomáhá. Když přijdu na kraj, tak nám dají stejně peněz jako Zlínu. Svým způsobem jsme za to rádi, ale nikam nás to neposune. Na radnici nám fandí, ale to nás taky neposune. Nezbývá nám než makat a doufat, že to zvládneme s tím, co máme," krčí rameny ředitel klubu.

I proto je kádr daleko od ideálu, jaký by si představoval trenér Svědík. "Bereme hráče, kteří jsou po skončení smlouvy a kolikrát ve svých klubech nehráli. Poté je na adaptaci delší doba. Jenže čas teď nemáme, proto bych uvítal dva hotové hráče do ofenzivy," přál si před uvedením klubu do předkola Evropské ligy.

Přestože klub bude bojovat o základní skupinu evropských pohárů, v získávání hráčů příliš úspěšný není. "Jsem rád za hráče, kteří chtějí za Slovácko hrát. Opravdu to není jednoduché do našich podmínek přijít a mít nejvyšší ambice. Naše konkurenceschopnost je slabá," uznává Pojezný.

Přestože přišli Libor Kozák, Patrik Brandner nebo Vlasij Sinjavskij, trenér Svědík spokojený není. Za plnohodnotnou posilu zatím považuje jen Michala Trávníka ze Sparty a irácký objev Merchase Doskiho.

"Trh v Česku je strašně limitovaný. Najít hráče, který by byl lepší než naši a byl by zároveň dostupný, to skoro nejde. Přivést hráče ze zahraničí, tak tam jsme úplně nekonkurenceschopní. To je mi kolikrát až trapně, o jakých podmínkách se musím s těmi hráči bavit," vysvětluje ředitel klubu.

Souhlasí i Svědík. "Je těžké sem hráčem přivést, ať už je to ekonomika nebo logistika, někdy mě zklamávají i ambice hráčů. Hrajeme druhým rokem čtvrté místo v lize, evropské poháry, ale oni dají přednost klubům s menší výkonností. Jsou to i další faktory, jsou to i vztahové věci. Ne každý klub nebo ne každý agent nás vidí pozitivně," popisuje trenér.

Nejsou ani hotely

Zatímco tým je natěšený na duely v Evropě, vedení řeší spíše starosti. Ty se týkají sportovní stránky i zázemí regionálního klubu. "Pokud bychom postoupili až do skupiny, tak si to ani nedovedu moc představit. UEFA má požadavky na zázemí, místa pro partnery, hotely. Takové ubytovací zařízení v Hradišti kapacitně ani nejsou, týmy by jezdily z Brna nebo nevím jak," uvedl Pojezný.

V Uherském Hradišti se před sedmi lety konalo ME fotbalistů do 21 let, zázemí klubu tehdy prošlo rekonstrukcí, včetně hrací plochy nebo zázemí pro média. "Stadion, který byl v roce 2015 naprosto vyhovující, má teď spoustu otazníků, které bychom museli řešit," upozorňuje ovšem Pojezný.

V létě sice polovinu podílu v klubu koupil nový spolumajitel Vítězslav Skopal, ale tato změna se zatím neprojevila. Teprve probíhají debaty o rozpočtu a investicích do klubu. Důležitější bude možná naladění nového spolumajitele.

"Z Vítězslava Skopala cítím pozitivní energii, která už nám trochu chyběla. Já i dosavadní majitel Zdeněk Zemek jsme ve fotbale dlouho a šlo to na nás už možná trochu vidět," přiznává Pojezný.

Z mančaftu je ovšem před dvojzápasem s tureckým soupeřem cítit optimismus. "Nemáme rozpočet jako Fenerbahce, ale na hřišti to bude padesát na padesát," věří Kadlec.

"Člověka nabíjí parta, která tady je. Důležití jsou matadoři jako Kadlec, Petržela nebo třeba Hofmann. S těmito hráči je radost pracovat. Výkonnost mužstva potom hodně závisí na těchto hráčích," dodává Svědík.

Zápas v Istanbulu začíná v 19 hodin a na Aktuálně.cz ho můžete sledovat v on-line reportáži.