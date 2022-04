"Rozhodčí je klaun." West Ham bojuje s křivdou, Souček se musel obětovat

Elektrizující atmosféra na London Stadium, ale i negativní emoce a pocit křivdy. West Ham v úvodním čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy remizoval s Lyonem 1:1, celý druhý poločas přitom odehrál v oslabení po sporném vyloučení Aarona Cresswella.

"Když nejdou věci podle plánu, můžeš to vzdát, anebo s tím můžeš bojovat," prohlásil po utkání útočník Michail Antonio.

Křivda ze závěru prvního poločasu Kladiváře nezlomila, krátce po obrátce dokonce Jarrod Bowen svým čtrnáctým gólem v sezoně napříč soutěžemi udeřil a Lyonští museli vrhnout všechny síly do útoku. Brzy se dočkali vyrovnání, prosadil se bývalý hráč Tottenhamu Tanguy Ndombele.

Hammers sváděli statečný boj, na držení míče prohráli 29:71, na střely 5:23, remízu však udrželi.

Pozornost se po zápase strhla zejména ke klíčovému kontroverznímu momentu. Aaron Cresswell jako poslední muž domácí defenzivy chytil ruku unikajícího Moussy Dembélého a německý sudí Felix Zwayer anglického obránce rovnou vyloučil.

It’s the wink mate 🤬. Cresswell was stupid to force a decision but it’s a soft foul and never a red. Dembele knows it too. pic.twitter.com/SMvaWk7utn — HarryT (@HarryTrevelyan) April 7, 2022

"Bylo to velmi přísné. Dembélé běžel s míčem směrem od branky a ten dotyk byl opravdu drobný," shrnul střelec branky Bowen svůj dojem ze situace.

Kouč West Hamu David Moyes si při odchodu do kabin vysloužil za nevybíravé protesty žlutou kartu, nepoukazoval však na samotný Cresswellův zákrok, ale na střet, který se odehrál krátce před osudovou akcí.

"Nechci o rozhodčím moc mluvit. Řeknu k tomu jediné. Situaci předcházel faul na Jarroda, bylo to ve stejné fázi hry, takže bych čekal, že to přezkoumají," zlobil se skotský stratég. "V Premier League to tak děláme. Je to pro mě velké zklamání," rýpl si kouč.

V anglických médiích se okamžitě začala zmiňovat problematická minulost rozhodčího. Zwayer totiž hrál jednu z hlavních rolí ve velkém korupčním skandálu v roce 2005.

Byl sice mezi čtyřmi rozhodčími, kteří nakonec oznámili fotbalovým orgánům své podezření na nekalou činnost jiného sudího Roberta Hoyzera, ovšem sám nevyvázl bez trestu. Přijal totiž úplatek 300 eur, aby jako asistent ovlivnil utkání mezi Wuppertalem a rezervou Werderu Brémy. Němečtí funkcionáři kauzu dlouho tutlali, tajnou složku vypátral a zveřejnil až v roce 2014 list Die Zeit.

Ani tato kauza ale Zwayerovi nezabránila, aby to dotáhl až do Evropy.

"Tenhle rozhodčí je klaun," nebral si servítky bývalý fotbalista a nyní expert Jason Cundy ve vysílání Talksport. "Podle mě to nebyl ani faul. Nemůžu tomu uvěřit, jeho rozhodnutí mě šokovalo," pokračoval.

Jeho kolega Darren Ambrose souhlasil. "Taky si myslím, že to nebyl faul. Ale rozhodčí se nemohl dočkat, až vytasí červenou. Cresswell se ho sotva dotkl."

Podle Cundyho sudí Zwayer Kladiváře okradl. "Každý masakruje rozhodčí, které máme v Premier League, ale ti patří mezi nejlepší na světě. Dělají velké chyby, ano, ale tohle? Cresswell ho nechytil, nezatahal, jen se dotkl jeho ruky."

"Skandální červená," zlobil se na Twitteru legendární zpěvák Liam Gallagher, jinak celoživotní fanoušek Manchesteru City. "Zwayerův zločin. Dal červenou za nic," napsal insiderský kladivářský blog Claret and Hugh.

Kritiku schytal i Dembélé, který ochotně upadl a oklamal sudího. Francouzskému útočníkovi nepřinesly vřelé ohlasy ani záběry, jak po červené kartě pro Cresswella spiklenecky mrkl na spoluhráče.

Not surprised. Ref was done for match fixing before 😐 pic.twitter.com/GG62sYKBlg — Maxim (@RealMaxim743) April 7, 2022

"Tohle není kontakt, kvůli kterému jdete na zem. Takovým říkáme simulanti. A viděli jsme, jak mrkl. Dostal příležitost k podvodu, tak to udělal," pustil se do útočníka bývalý hráč West Hamu Carlton Cole.

Nicméně za remízu byli Hammers nakonec rádi a okamžitě začali přemýšlet o dobrých šancích do odvety.

"Byla to velká noc a ještě větší přijde za týden! Dobrý výkon za těžkých okolností, chlapci. Pořád máme o co hrát," napsal na sociální sítě Tomáš Souček. Český záložník proti Lyonu zvlášť po červené pro Cresswella především bránil, do nebezpečných pozic se nedostával.

Big night yesterday and even bigger in one week! Good effort lads in difficult time and still a lot of to play ⚒ pic.twitter.com/G9ju5iIIz5 — Tomáš Souček (@tomassoucek28) April 8, 2022

Za svůj výkon obdržel v londýnských médiích shodně známku 6. "Bránil dobře, a když jsme šli do deseti, musel se obětovat a hrát hlouběji. Na útočení to tentokrát nebylo," hodnotil Claret and Hugh.

"Ve finální třetině nebyl obvyklou hrozbou, ale hrál disciplinovaně a tvrdě dřel," uvedl Evening Standard.

Oficiální twitterový účet West Hamu dokonce Součka zařadil do čtveřice hráčů, z nichž mohli fanoušci hlasovat pro muže zápasu. Český záložník ale se zbylou trojicí jasně prohrál, vítězem byl stoper Craig Dawson, který se v posledních týdnech dostal do skvělé formy a je skálopevným lídrem defenzivy.

Čekání na druhou část boje o semifinále Evropské ligy teď West Hamu ukrátí ligový duel, nedělní derby na Brentfordu.