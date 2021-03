Rangers jsou jiní než Leicester, ale velké týmy můžeme porážet, věří Provod

Záložník Slavie Lukáš Provod bere čtvrteční úvodní osmifinále fotbalové Evropské ligy se skotským mistrem Glasgow Rangers jako odměnu. Pražané si podle něj díky vyřazení Leicesteru v minulém kole dokázali, že mohou porážet velké týmy.

"Bude to pro nás extrémně náročný zápas. Tyhle zápasy jsou za odměnu a strašně se na to těšíme. Budeme určitě stoprocentně koncentrovaní," řekl Provod na on-line tiskové konferenci.

"Klíčem k tomu, abychom v takových zápasech mohli být úspěšní, je, že se budeme soustředit, všichni na hřišti odevzdáme maximum, podpoříme se a pomůžeme si. V téhle fázi soutěže už není slabého týmu," uvedl čtyřiadvacetiletý plzeňský odchovanec.

Čeští šampioni vyřadili "Lišky" po výsledcích 0:0 doma a 2:0 venku. "S Leicesterem jsme si potvrdili, že když budeme hrát svým stylem hry a budeme na sebe nároční, vyplatí se to a můžeme porážet i takhle velké týmy. Nějaký klíč můžeme hledat v zápase s Leicesterem, ale Rangers jsou hodně odlišní a zápasy s nimi budou trochu jiné," prohlásil čtyřnásobný český reprezentant.

Angažmá ve vršovickém celku, který posílil v září 2019, si nemůže vynachválit. "Celkově Slavia teď šlape a je to zásluha nejen trenérů, ale všech lidí okolo klubu. To, jak se o nás starají a jaký servis tady dostáváme, je skvělé. Kabina funguje a všichni si pomáháme, máme se rádi," konstatoval někdejší hráč Českých Budějovic.

"Kluci, se kterými tady hraji, jsou na sebe hrozně nároční, což člověka motivuje a pomáhá mu to jak v přípravě, tak v zápasech. Mám jenom slova chvály. Jsem nadšený z toho, jak mi to jde a jak to šlape celému týmu. Doufám, že to vydrží a bude to pokračovat ještě hodně dlouho," řekl Provod.