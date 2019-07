Pudil: Je to ošidné. Český národ si řekne, že v Kazachstánu musíme vyhrát

před 1 hodinou

Fotbalisté Mladé Boleslavi budou ve 2. předkole Evropské ligy proti kazašskému mužstvu Ordabasy Šymkent spoléhat na ostřílené duo Marek Matějovský a Daniel Pudil, kteří mají pomoci nezkušeným spoluhráčům s pohárovými boji. Třiatřicetiletý Pudil se role mentora nebrání, zároveň je ale podle něj potřeba, aby všichni hráči splnili to, co se od nich očekává.

"Musíme uspět jako tým, jako jedenáct hráčů, kteří jdou na hřiště a další, kteří jsou na lavičce. Nikdy se nedá vyhrát zápas se dvěma nebo třemi hráči. Ano, my jsme sice s Márou zkušení, ale pořád kolem sebe potřebujete kluky, kteří budou hrát taky a budou táhnout za jeden provaz. Jinak nemůžete nic dokázat," řekl na tiskové konferenci Pudil, který se do Česka vrátil po jedenácti letech v zahraničí.

"Víme, že Mára je pro nás důležitý článek týmu, ale není to jenom o něm a o mně. Na hřišti musí být všichni, každý máme nějaké povinnosti. Někdo je techničtější, někdo méně. Jestli si řekneme nějakou taktiku, tak ji každý musí splnit do puntíku a můžeme se hnout z místa," uvedl bývalý reprezentant.

Středočeši v neděli prohráli ve druhém ligovém kole s Bohemians 1905 na jejich hřišti 0:3. "V úterý jsme měli hodinovou poradu, která byla účinná. Spousta kluků si určitě sáhla do svědomí a věřím, že zítra ten zápas bude mnohem lepší a že ho zvládneme tak, abychom jeli do odvety tak, že máme šanci postoupit," prohlásil Pudil.

"Všichni kluci, nejenom já a Mára, musí táhnout a dělat mnohem víc pro to, aby předváděli lepší výkony. Pokud se chtějí dostat někam do zahraničí, musí hrát mnohem lépe, jinak to nepůjde," konstatoval ligový mistr s Libercem a Slavií.

"Když máte tu čest hrát Evropskou ligu nebo Ligu mistrů, měl byste se namotivovat. Nemusí to být každý rok. Kluci by si to měli užít. Nechci, aby tam šli s tím, že budou nervózní a že si nebudeme umět přihrát balon. Když tam nervozita je, je to mnohem složitější. Já i trenér se je budeme snažit nabádat k tomu, aby tam dali to, co tam má být, a to je běhaní a bojovnost. Když tohle budete dělat, fotbalovost přijde sama," řekl Pudil.

Šymkent nepodceňuje. "Tahle kola jsou ošidná. Český národ si řekne, že letíte do Kazachstánu a musíme tam vyhrát. Koukali jsme se na video. Nikdo už není slabý, ať je to v české lize nebo v zahraniční. každý soupeř má kvalitní hráče a my jsme viděli, že do útoku jsou hodně nebezpeční. Musíme si na to dát pozor, jestli chceme jít dál. To je s každým soupeřem. Nikoho nemůžeme podcenit a musíme hrát náš fotbal," uvedl Pudil, který před příchodem do Mladé Boleslavi naposledy působil v druholigovém anglickém Sheffieldu Wednesday.