První poločas na Betisu? Nejlepší, co jsem ve Spartě, řekl Krejčí. Prohra byla se ctí

Podle kapitána Ladislava Krejčího předvedli fotbalisté Sparty v prvním poločase utkání 2. kola skupiny C Evropské ligy na hřišti Betisu Sevilla nejlepší výkon za čtyři a půl roku jeho působení v týmu. V rozhovoru s novináři řekl, že Pražané můžou být na sebe hrdí navzdory prohře 1:2. Myslí si, že obhájci českého titulu podlehli španělskému celku se ctí a s tváří, jíž se chtějí prezentovat.

Letenské poslal do vedení ve třetí minutě Veljko Birmančevič, krátce poté srovnal Assane Diao. Vítězný gól zaznamenal v 80. minutě Isco. "Můžeme být na sebe pyšní, jelikož venku v Evropské lize proti top španělskému týmu jsme dokázali odehrát vyrovnané utkání, být i silní na balonu a prezentovat se hrou, kterou chceme. To je za mě velký posun za poslední roky. Tohle si z utkání vezmu nejvíc," uvedl Krejčí.

"Porážka mě mrzí, ale je to porážka se ctí a s tváří, se kterou se chceme prezentovat. Mrzí mě to hodně, ale v prvním poločase to byl za mě nejlepší týmový výkon, který jsem tady za čtyři a půl roku viděl. Bohužel jsme to nedokázali úplně stejně předvést i ve druhé půli, i tak tam ale bylo plno dobrých věcí. Kvalita hráčů Betisu je natolik velká, že si s tím dokázali poradit," prohlásil čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Betis vyrovnal v deváté minutě po chybě Petera Vindahla. Dánský gólman vyběhl proti nakopnutému míči, jenže si ho nezpracoval a Diao zakončil do odkryté branky. Podle Krejčího zbytečně inkasovaná branka se Spartou neotřásla.

"Už jsme několikrát potvrdili, že dokážeme za každé situace hrát pořád stejně a jen tak něco nás nesloží, ať už to byl konec minulé sezony, nebo prohra venku v Záhřebu s Dinanem (v závěrečném 4. předkole EL). Je plno takových věcí. Pořád valíme a nic nás nepoloží, je to pro nás všechny další pozitivum. Jsem rád, že takoví jsme," podotkl Krejčí.

Po změně stran aktuálně sedmý celek La Ligy převzal iniciativu a vytvořil si tlak, který přinesl vítěznou trefu. Naopak Sparta už téměř nehrozila. "Je tam hodně vlivů. Chceme hrát náročný fotbal. Španělské týmy jsou natolik herně kvalitní, není to jako v naší lize, že soupeře odpresujeme, dostaneme protihráče pod tlak a míč nám dají. Tady nám ho ale nedají, sprintů a dostupů je víc, což sebere mnohem víc sil. Nepříjemné počasí vám taky bere hodně sil. Za mě ale super prezentace od nás," řekl odchovanec brněnské Zbrojovky.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho nenavázali na úvodní domácí výhru 3:2 nad Arisem Limassol. V dalším kole za tři týdny přivítají Glasgow Rangers, kteří dnes prohráli na Kypru 1:2. Všechny týmy v "céčku" mají po třech bodech.