Proti Boatengovi a Emersonovi. Pešek se těší na souboje s hvězdnou obranou Lyonu

Křídelník Jakub Pešek věří, že fotbalisté Sparty ve čtvrtečním utkání 3. kola skupiny Evropské ligy s favorizovaným Lyonem ukážou sebevědomí, které získali zkraje října po výhře v ligovém derby nad Slavií. Zápas se sedminásobným mistrem Francie řadí ve své kariéře hodně vysoko.

Letenští neprohráli sedm soutěžních utkání po sobě a v posledních pěti triumfovali. "Jsme na vítězné vlně. Zápas se Slavií nám hodně pomohl i psychicky. Dodal nám sebevědomí, to nám chybělo. Doufám, že to tam zítra ukážeme," řekl Pešek na tiskové konferenci. Sparťané porazili Slavii po 14 soutěžních duelech poprvé od března 2016, doma ji zdolali 1:0.

Olympique v úvodních dvou zápasech skupiny A porazil 2:0 glasgowské Rangers a 3:0 Bröndby Kodaň. Sparta na hřišti obhájce dánského mistra remizovala bez branek a úřadujícího skotského šampiona zdolala 1:0. "Lyon hraje jako tým. Bude zajímavé se s ním potkat, když máme takovou formu. Musíme se připravit jako tým a odevzdat maximum. Z toho pak vyplyne výsledek. Bude to vážně boj," podotkl Pešek.

Utkání s čtvrtým celkem uplynulé sezony Ligue 1 si považuje. "Řadím ho hodně vysoko. Chceme uspět. Kvalitu má Lyon obrovskou. Bude to pro mě jeden z nejtěžších zápasů. Doufám, že jsme na ně správně nachystaní. Mají obrovskou sílu. Francouzská liga je velice náročná. Zkusili jsme si to s Monakem. Snad jsme dobře připravení," uvedl osmadvacetiletý Pešek.

Pražané se v srpnu v kvalifikaci Ligy mistrů utkali v 3. předkole s Monakem, kterému doma podlehli 0:2 a venku 1:3. Právě nad knížecím klubem Lyon o víkendu v lize zvítězil 2:0. "S Monakem jsme odehráli dva těžké zápasy. Víme, co nás čeká. Budeme se snažit to zvládnout, snad se nám to podaří. Konfrontace s Monakem nám pomůže. Mladým hráčům to ukázalo zrcadlo, že máme na čem pracovat. Od té doby bylo dost času. Ponaučíme se z toho," prohlásil český reprezentant.

Lyon počátkem září posílil z Bayernu Mnichov stoper a německý mistr světa z roku 2014 Jérome Boateng. "Bude to zajímavá konfrontace. Hlavně se těším na obránce Emersona, kterého budu na lajně víc potkávat. Sám jsem zvědavý na to, jakou kvalitu budou mít. Těším se na to," konstatoval Pešek.

Po letním příchodu z Liberce na Letnou se vypracoval v oporu Sparty a probojoval se i do základní sestavy národního týmu. "Z okolí očekávání vnímám. Soustředím se vždycky sám na sebe. Do zápasu jdu s čistou hlavou. Chci vždycky pomoct co nejlepším výkonem. Těžkou hlavu si z toho nedělám. Cítím, že se mi daří a lepí mi to. Budu zítra zase připravený a budu chtít odevzdat maximum," poznamenal rodák z Chrudimi.

Na utkání s Lyonem jsou k dispozici ještě tisíce lístků, k sehnání jsou pouze on-line. Zatímco na duel s Rangers kvůli trestu za rasismus mohlo přijít pouze přes 10.000 dětí s doprovodem, na Olympique můžou opět i běžní fanoušci.

"Musím říct, že naši malí dětští fanoušci předvedli s Rangers neskutečnou atmosféru. Chtěl bych jim za to ještě jednou poděkovat, protože to bylo pro mě něco výjimečného. Takovou atmosféru jsem nikdy nezažil. Doufám, že přijde co nejvíc lidí. Skvěle nás podporují. Když si vzpomenu na zápas s Rapidem Vídeň, dohnali nás k vítězství. Kdyby přišlo co nejvíc lidí, bylo by to super. Těším se na to, protože to může být zase zajímavý a krásný fotbal," řekl Pešek, který dříve nastupoval i za České Budějovice.