Priske po domácí porážce: To, jak jsme hráli, bylo naprosto úžasné

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske po domácí prohře 1:3 s Bournemouthem ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy cítil frustraci. Výkon jeho týmu proti soupeři z Premier League se mu velmi zamlouval, litoval ale, že se Pražané v téměř hodinovém oslabení nedočkali odměny v podobě lepšího výsledku.
Stopera Tobiase Guddala, který letenské mužstvo za vedení 1:0 vyloučením oslabil, na tiskové konferenci nechtěl příliš rozebírat.
„Jsem frustrovaný z výsledku, abych byl upřímný, protože náš výkon byl skvělý. To, jak jsme hráli první půli proti špičkovému týmu z Premier League, který neinkasoval šestkrát po sobě, bylo naprosto úžasné. Měli jsme xG (očekávané góly) skoro dvě. Potom jste frustrovaní, zklamaní, že se nedočkáte odměny, jelikož jsme dnes hráli velmi dobře,“ řekl Priske.
Lewis Cook po půlhodině hry neproměnil penaltu, krátce nato za domácí udeřil Ebrima Singhateh. Od 37. minuty Pražané hráli bez Guddala, jenž dostal červenou kartu. „Byl to rozhodující moment, ale mohli byste se podívat i na ty tři inkasované góly, které padly po našich chybách,“ uvedl devětačtyřicetiletý dánský kouč.
Norský stoper dostal druhou žlutou kartu v utkání poté, co zbytečně povalil na zem Álvara Rodrígueze. Totožný zákrok za žlutou předvedl i v neděli proti Bohemians 1905. „Udělal správnou věc, snažil se zablokovat protihráče a bohužel ho rukou strhl k zemi, což neměl. Poskytl tím rozhodčímu šanci k udělení druhé žluté karty,“ mínil Priske.
Pochválil střelce jediné branky Sparty Singhateha, jenž po povedené individuální akci otevřel skóre. „Nevím, jestli jsem tím byl překvapený, ale tohle umí. Ukázal enormní rychlost při přechodu stejně jako klid před brankou. Nejsem překvapený jeho rychlostí a schopností jeden na jednoho, je v tom dobrý. Bylo hezké vidět, že se dočkal odměny za tvrdou práci,“ prohlásil někdejší trenér Midtjyllandu, Antverp či Feyenoordu Rotterdam.
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