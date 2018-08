Chuligáni potopili vlastní tým: vtrhli na hřiště, když Sparta potřebovala útočit. Klub čeká trest

před 1 hodinou

Nejen vyřazení z poháru, ale i velké problémy kvůli chování fanoušků čekají fotbalovou Spartu po vyřazení ze 2. předkola se srbskou Suboticí.

Praha - Jen málo pochopitelná situace se odehrála v 75. minutě poté, co Čečarič proměnil pokutový kop. Na hrací plochu vtrhly desítky sparťanských chuligánů, a to v momentě, kdy se Sparta potřebovala co nejrychleji dostat do tlaku a dát dva góly.

Místo náporu domácích fotbalistů se na ploše rozpoutala divočina. Pořadatelé rozdivočelé chuligány nezvládli, jeden z nich se dostal až hluboko do hrací plochy. Trenér srbského týmu Vladimír Gacinovič rychle začal stahovat své hráče k lavičce.

Těžkooděnci se dostali k sektoru kotle až po několika minutách. Jakmile začali vybíhat na plochu, fanoušci se dali na rychlý úprk. Jenže než se situace uklidnila, sparťané ztratili drahocenný čas.

"Hned po zápase jsme si prohlédli záznamy z videozáznamu a začali je vyhodnocovat. Na základě analýz budeme zvažovat další kroky. Jaké boudou, to říct nedokážu. Ale víme, že je to obrovský problém," prohlásil ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Sparta nyní může čekat přísný postih ze strany evropské federace UEFA. Jednak za nezvládnutou pořadatelskou službu, zadruhé za pokřik "UEFA, mafia," který hřměl stadionem po odpískané penaltě po faulu Radakoviče.

Pro srovnání - za stejný prohřešek v utkání proti Levadii Tallinn před dvěma lety slávisté zaplatili pokutu půl milionu korun. Sparta tak může počítat nejen s tučnou pokutou, ale v krajním případě i s uzavřením stadionu pro zápasy v příštích pohárových ročnících.

"Počkáme na zprávu delegáta utkání, ale není pochyb, že proti nám bude zahájeno disciplinární řízení. To se stalo za poslední dva roky už několikrát, to nám situaci na UEFA zrovna nezjednoduší," dodal Kasík.