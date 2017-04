Podle šéfa Lyonu by se odveta s Besiktasem měla hrát bez fanoušků

před 29 minutami

První utkání čtvrtfinále Evropské ligy mezi Lyonem a Besiktasem Istanbul provázelo řádění fanoušků. Šéf lyonského klubu proto po zápase prohlásil, že by se odveta v Turecku měla hrát před prázdnými tribunami.

Paříž - Podle šéfa fotbalového klubu Olympique Lyonu Jeana-Michela Aulase by se odveta čtvrtfinále Evropské ligy s Besiktasem, která je v Istanbulu na programu příští týden, měla odehrát bez fanoušků. Funkcionář to prohlásil v reakci na řádění tureckých příznivců před čtvrtečním utkáním, které kvůli tomu začalo s pětačtyřicetiminutovým zpožděním. Lyon nakonec po obratu zápas vyhrál 2:1.

"Myslím, že by to bylo správné rozhodnutí," řekl Aulas v rozhovoru pro televizní stanici W9. "Nevím, jestli by bylo lepší hrát bez fanoušků, nebo někde jinde, ale snad zvítězí zdravý rozum. V současné chvíli si nedokážu představit, že bychom hráli opět před stejnými fanoušky," přidal.

Začátek čtvrtečního zápasu byl odložen kvůli tomu, že turečtí chuligáni přinutili házením pyrotechniky a předmětů příznivce z ostatních sektorů k útěku na trávník. Problémy navíc hosté dělali i v okolí stadionu před utkáním, kde se rvali s policií a domácími fanoušky.

Aulas přiznal, že se obával, aby nebylo utkání přeloženo na jindy. Podobně jako v případě úterního duelu Ligy mistrů mezi Dortmundem a Monakem, který byl kvůli bombovému útoku na autobus hráčů Borussie přeložen na středu. "Chyběl k tomu jen kousíček," prohlásil funkcionář. "Myslím, že šlo o nejdelší zdržení v historii UEFA. A vzhledem k tomu, co se stalo předevčírem, je potřeba udělat všechno proto, aby se podobné věci neopakovaly," dodal.

Podle agentury AFP dorazilo na zápas kolem patnácti tisíc tureckých fanoušků, což podle Aulase nemohl Lyon nijak ovlivnit. "Vstupenky prodáváme pouze elektronickou formou a nemůžeme odmítnout ji někomu prodat. Ale zajistili jsme, aby se lístky neprodávaly do zahraničí," uvedl.

"Ve Francii ale žije hodně Turků, kteří nejspíš nakoupili víc vstupenek, než jsme předpokládali. Také sem dorazilo dost fanoušků, co jsme na stadion nepustili, protože mají zákaz vstupu na fotbal. Ale byli tady, protože jim někdo zajistil vstupenky," prohlásil.

