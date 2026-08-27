Plzeň zvládla „Mission Impossible“. Pěti góly zlikvidovala Crvenou zvezdu a postoupila

Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili Crvenou zvezdu Bělehrad doma 5:1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze.
V úvodním venkovním duelu podlehli srbskému mistrovi 0:3. Viktorii poslal v osmé minutě do vedení Prince Adu, za chvíli srovnal Mirko Ivanič.
Na začátku druhé půle neproměnil Adu penaltu, v 53. minutě byl ale vyloučen Osman Bukari a Západočeši přesilovku využili ke čtyřem gólům.
V 58. minutě se prosadil z pokutového kopu Denis Višinský, následně skóroval Patrik Hrošovský a v páté minutě nastavení ze třetí penalty v utkání smazal manko Christophe Kabongo.
V prodloužení rozhodl další střídající hráč Dávid Krčík. Novému trenérovi Viktorie Radoslavu Kováčovi nadmíru vyšla premiéra na lavičce u týmu, kde o víkendu nahradil odvolaného Martina Hyského.
Západočeši dali částečně zapomenout na nepovedený vstup do sezony, během nějž vyhráli jediné z pěti soutěžních utkání. Až na třetí pokus v pohárech dokázali otočit dvojzápas po úvodní venkovní porážce o tři branky.
Ligovou fázi Evropské ligy si zahrají potřetí za sebou, osmičku soupeřů poznají v pátek při losu. Za účast v ligové části soutěže je prémie 3,63 milionu eur (87,6 milionu korun).
Kováč při své premiéře na lavičce Viktorie udělal dvě změny v základní sestavě oproti utkání v Bělehradě. Na stoperu místo Krčíka nastoupil Spáčil a v záloze pak místo Ladry Višinský, kterého nový kouč Západočechů vedl při svém předchozím angažmá v Liberci.
Plzeňští začali aktivně, s velkým nasazením a v osmé minutě otevřeli skóre. Souaré pronikl po pravé straně do pokutového území a nabíhající Adu zblízka bez potíží poslal balon do odkryté branky.
Západočeši se ale z vedení radovali jen chvíli. Kostov se ještě neprosadil, ale Ivanič v 11. minutě z dorážky překonal gólmana Wiegeleho. Kapitán Crvene zvezdy dal Viktorii už třetí branku, před týdnem zaznamenal v srbské metropoli úvodní dvě trefy.
Ve 22. minutě mohl otočit stav Bukari, Wiegele ale jeho střelu vytěsnil mimo branku.
Ve 33. minutě měl na opačné straně obrovskou šanci Adu, udělal kličku gólmanu Matheusovi, ale zakončení směřující do prázdné branky odvrátil Luckassen.
Do druhé půle vstoupili domácí velkým náporem. Memičovu střelu z voleje vyrazil Matheus, vzápětí byl bosenský křídelník přistrčen ve vápně a nizozemský sudí Makkelie nařídil penaltu. Adu však selhal a v 51. minutě nechal vyniknout brankáře.
Vzápětí Bukari neudržel emoce, ohnal se po Doskim a sudí ho rovnou vyloučil. Západočeši využili přesilovku záhy. Makkelie po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil po zákroku na Višinského další penaltu, kterou faulovaný hráč v 58. minutě proměnil na 2:1.
Za dalších pět minut už Viktoria ve dvojzápase ztrácela jen gól. Kapitán Hrošovský si ve vápně šikovně zpracoval nákop, pohotově se obtočil a o zem překonal Matheuse. Západočeši si vytvořili místy drtivý tlak, Dweh se ale neprosadil hlavičkou zblízka ani Červ ranou zpoza vápna.
Už v nastavení vyrazil podpořit závěrečný nápor až do soupeřova vápna i brankář Wiegele a způsobil naprosto ojedinělou situaci.
Po faulu bývalého slávisty Chama vybojoval penaltu, už třetí pro Viktorii v zápase. Střídající Kabongo měl v den svých 23. narozenin pevné nervy a poslal dramatický duel do prodloužení.
Na Plzni jako by vůbec nebyl znát špatný vstup do sezony. Prodloužení odehrála v obrovské euforii a už v jeho šesté minutě senzačně otočila dvojzápas, který se před týdnem zdál ztracený.
Po Kabongově centru hlavičkoval Krčík a Matheus zasáhl až těsně za čárou. Domácí stoper se těsně vyhnul i ofsajdu a sudí gól po chvíli potvrdil.
Západočeši v přesilovce nevyužili řadu brejků a šancí k pojištění postupu, jednou jim zkazil radost ofsajd. Závěr však už zvládli s přehledem a oslavili jedno ze svých největších pohárových vítězství.
Trenér Kováč se hned při své premiéře na lavičce Viktorie nesmazatelně zapsal do klubové historie.
Černý pomohl Besiktasi k postupu
Hráči Besiktase Istanbul s Václavem Černým postoupili do ligové fáze Evropské ligy. V odvetě 4. předkola prohráli na hřišti Žalgirisu Kaunas 0:1, ale z prvního zápasu si přivezli tříbrankový náskok. Lukáš Ambros pomohl Anderlechtu k postupu přes Kajrat Almaty.
Turecký přemožitel Hradce Králové z minulého předkola v Kaunasu inkasoval na začátku závěrečné půlhodiny po střele Brazilce Oliveiry, ale náskok udržel. Černý odehrál v dresu hostů 65 minut.
Anderlecht vyhrál už první zápas v Kazachstánu 3:0 a v odvetě přidal další gól na konci prvního poločasu Srb Cvetkovič z penalty. Po změně stran se trefili Ukrajinec Sikan a Francouz Biancone. Ambrose portugalský trenér Vítor Bruno vystřídal v 54. minutě, kdy už bylo o vítězi rozhodnuto.
Z postupu se raduje také Stefan Simič, jehož Omonia Nikósie porazila St. Truiden 4:2 především díky hattricku Francouze Dionyho. Bývalý reprezentační obránce sledoval zápas z lavičky náhradníků.
Na páteční los Evropské ligy budou čekat také Patrik Schick v Leverkusenu, trojice Adam Hložek, Robin Hranáč, Vladimír Coufal v Hoffenheimu, Pavel Šulc v Lyonu, Matěj Šín v Alkmaaru a Ondřej Kričfaluši v Unionu St. Gilloise.
Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:
Viktoria Plzeň - Crvena zvezda Bělehrad 5:1 po prodloužení (4:1, 1:1)
Branky: 8. Adu, 58. Višinský z pen., 63. Hrošovský, 90.+5 Kabongo z pen., 96. Krčík - 11. Ivanič. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Ladra - Tebo Uchenna, Arnautovič, Enem, Rodrigao, Luckassen, Kostov. ČK: 53. Bukari (Crvena zvezda). Diváci: 9233. První zápas: 0:3, postoupila Plzeň.
Plzeň: Wiegele - Prebsl (91. Krčík), Dweh, Spáčil (72. Ladra), Doski - Hrošovský, Červ (86. Faal) - Memič, Souaré (79. Sojka), Višinský (72. Kabongo) - Adu (72. Vydra). Trenér: Kováč.
Crvena zvezda: Matheus - Luckassen, Veljkovič, Tebo Uchenna - Krunič - Bukari, Elšnik (72. Rodrigao), Kostov, Cham (95. Lučič), Ivanič (60. Bajo) - Arnautovič (67. Enem). Trenér: Riera.
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