Proslov vůbec nezabral, na Plzeň se valí kritika. Nevypadá to dobře, uznal Kováč

Trenér Radoslav Kováč připustil, že fotbalisty Plzně trápí daleko víc problémů, než při srpnovém nástupu k týmu očekával.
Jeho svěřenci na úvod hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0:3 s Unionem Saint-Gilloise a prohloubili své výsledkové trápení.
„Máme problémů daleko víc, než jsem očekával. První zápas už je dávno pryč, jsou to tři týdny zpátky. Je vidět, že jsme na to nenavázali,“ posteskl si Kováč.
„Má to samozřejmě jasné definice, proč se tohle děje,“ prohlási.
Kováč na konci srpna krátce po prohře 0:3 v Bělehradě nahradil u týmu odvolaného Martina Hyského a prožil snovou premiéru poté, co s Viktorií po vítězství 5:1 po prodloužení otočil dvojzápas 4. předkola s Crvenou zvezdou.
Od té doby ale Západočeši vyhráli jediný z pěti soutěžních duelů, debakl a tristní výkon s Unionem depresi ještě prohloubil.
„Musíme si to vyřešit, musíme být silní a zvládnout to,“ apeloval Kováč.
„Práce je hodně. My věříme, že to nějakým způsobem určitě dáme do kupy a že se daleko víc zlepšíme. Teď to nevypadá vůbec, ale vůbec dobře,“ připustil bývalý český reprezentant.
Aktuální lídr belgické ligy Viktorii přehrával prakticky ve všem. „Porážka je vysoká, ale mohla být ještě vyšší,“ uznal Kováč.
„Chci na rovinu říct, že dnes nás přehrál mančaft, který měl vysokou kvalitu a byl ve všech aspektech lepší. Bohužel jsme se do zápasu takřka nedostali. Byl proti nám soupeř, na kterého jsme absolutně nestačili,“ pokračoval šestačtyřicetiletý kouč ve zdrcující kritice.
Západočeši i proti Unionu potvrdili, že mají v úvodu sezony velké problémy s defenzivou. V dosavadních osmi kolech domácí soutěže inkasovali 15 branek, dalších sedm gólů pak v Evropské lize.
„Zase jsme dostali branky, které jsou hrozně laciné. První i druhý gól byly z kategorie až k neuvěření, to jsem nezažil,“ nechápal kouč.
„My jsme patnáct metrů od soupeřovy branky a za dvacet vteřin dostaneme dva góly. Navíc tým Unionu je v úplně jiném rozpoložení než my a bylo to vidět," litoval Kováč.
K mužstvu promlouval aktuálně zraněný kapitán Matěj Vydra. „Měl výbornou řeč teď po zápase. Před zápasem Džem (Václav Jemelka). Škoda, že jsme nenavázali na to, co jsme klukům říkali,“ uznal kouč, že proslov přišel vniveč.
„Kluci se snaží, nemůžu říct, že tam je hráč, který by dnes nechtěl. Ale kvalita soupeře byla tak velká a rozdíl byl tak diametrální, že to bylo takhle vidět," zopakoval bývalý trenér Liberce či Pardubic.
Jeho celek před nadcházející reprezentační přestávkou čeká ještě v neděli ligový šlágr na Slavii, která vede tabulku.
„Musíme vybrat na neděli hráče, kteří jsou k použití do zápasu, který bude intenzitou úplně stejný. Musíme se zmobilizovat, dobře zregenerovat a najít plán, abychom tam uspěli,“ vytkl Kováč nejbližší cíl.
„Zkusíme na Slavii zabodovat, i když je to samozřejmě po zápase, který jsme dnes prožili, složité," připojil.
Věří, že mužstvu pomohou ti zkušenější. "Budeme se muset opřít o zkušené hráče. Je tady Paťa (Patrik Hrošovský), který je skvělý hráč a kluk. Samozřejmě je škoda, že někteří ze stěžejních hráčů nejsou zdraví. A ti, co třeba přišli, ještě nejsou v takovém rozpoložení, aby tomu úplně pomohli," dodal Kováč.
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