Plzeň se vrací do hry, vyhrála ve Švédsku. Hrdinou „zlobivý“ Prince Adu

Fotbalisté Plzně ve čtvrtém z osmi kol ligové fáze Evropské ligy zvítězili v Lilleströmu 1:0. Západočeši si po úvodních třech prohrách připsali první body do tabulky a oživili naděje na postup do vyřazovacích bojů. Zápas na stadionu pátého celku norské ligy rozhodl v 10. minutě Prince Adu.
Viktoria potvrdila zlepšující se formu a zaznamenala třetí soutěžní vítězství po sobě. V dalším kole Evropské ligy se představí 26. listopadu doma proti Benfice Lisabon. Do vyřazovací části postoupí 24 z 36 účastníků ligové fáze. Lilleström po překvapivé říjnové remíze 1:1 na Spartě další český tým o body neobral.
Trenér Viktorie Kováč poměrně překvapivě nasadil stejnou základní sestavu jako při minulé výhře 4:0 v Ostravě, i když jeho svěřence v neděli čeká ligový šlágr se Spartou. V útoku znovu dostal šanci Adu, který se vrátil do A-týmu po nedávném dočasném přeřazení do rezervy kvůli problémům s disciplínou.
Ghanský účastník letního mistrovství světa se odvděčil hned v 10. minutě. Hrošovský ve středu pole vystihl soupeřovu rozehrávku, kolmicí „šajtlí“ poslal do šance Adua a ten s přehledem zakončil k zadní tyči. Viktoria v ligové části soutěže poprvé vedla.
Západočeši v prvním poločase dominovali, pojišťující trefu ale do přestávky nepřidali. Dvě velké šance měl Gabriel, který trefil brankáře ve 13. minutě i následně osamocený z dorážky po Červově střele.
Po půlhodině hlavičkoval po závaru Dweh, gólman Dahlberg však opět zasáhl. Vzápětí Hrošovský v dobré pozici přízemním pokusem těsně minul. Až pak musel zasáhnout i plzeňský brankář Wiegele po střele z pravé strany, asistent rozhodčího nicméně signalizoval ofsajd.
Hosté v první půli vyhráli drtivě 18:0 na dotyky ve vápně, po změně stran ale začali být pasivní a dostali se pod tlak. Nováček norské ligy držel v druhém poločase míč přes 70 procent času, k vyloženým šancím to ale nevedlo.
Plzeňský trenér prostřídal a v 75. minutě mohli jeho svěřenci přidat pojistku. Doski ve vápně přiťukl úplně volnému Memičovi, jeho pokus ale gólman vytáhl na břevno. Červovu dorážku pak odvrátil těsně před čárou stoper Gabrielsen.
Západočeši po prostřídání rozmělnili soupeřův nápor. V 82. minutě po rohovém kopu tečoval centr Vavro a domácí odvrátili míč na brankové čáře. Závěr včetně nastavení si už hosté poměrně s přehledem pohlídali. České kluby v zápasech s norskými soupeři popáté po sobě neprohrály.
Hlavní fáze pohárů se třetím rokem po sobě hraje ligovým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým absolvuje osm zápasů s různými soupeři. Plzeň v minulých dvou sezonách postoupila v Evropské lize do vyřazovací fáze.
4. kola fotbalové Evropské ligy:
Lilleström SK - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 10. Adu. Rozhodčí: Gidženov - Maksimov, Vukov (všichni Bulh.) - San (video, Švýc.). ŽK: Ranger, Nyheim - Dweh, Hrošovský, Prebsl, Wiegele, Kováč (trenér). Diváci: 6461.
Lilleström: Dahlberg - Ranger (45. Ottesen), Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil (83. Elkaer) - Ottosson - Vá, Ibrahimaj (74. Nordh), Nyheim, Kitolano (83. Melland) - Gulbrandsen (74. Olsen). Trenér: Ödegaard.
Plzeň: Wiegele - Pališčák (78. Vavro), Dweh, Prebsl - Gabriel, Hrošovský (66. Pirgič), Červ, Doski - Sojka (66. Souaré), Memič (78. Ladra) - Adu (70. Kabongo). Trenér: Kováč.
Tabulka:
1.
Benfica Lisabon
4
4
0
0
13:3
12
2.
Bournemouth
4
4
0
0
11:2
12
3.
Ferencváros Budapešť
4
4
0
0
11:3
12
4.
Saint-Gilloise
4
3
1
0
10:2
10
5.
Juventus Turín
4
3
1
0
11:4
10
6.
Olympiakos Pireus
4
3
1
0
4:1
10
7.
Leverkusen
4
3
0
1
8:1
9
8.
Besiktas Istanbul
4
2
1
1
11:8
7
9.
Dinamo Záhřeb
4
2
1
1
5:4
7
10.
Levski Sofia
4
2
1
1
4:3
7
11.
Sunderland
4
2
1
1
4:4
7
12.
Nijmegen
4
2
1
1
8:9
7
13.
Lyon
4
2
1
1
6:7
7
14.
Alkmaar
4
2
0
2
7:4
6
15.
Anderlecht
4
2
0
2
6:3
6
16.
OFI Kréta
4
2
0
2
5:4
6
17.
Rennes
4
1
3
0
4:3
6
18.
Omonia Nikósie
4
2
0
2
6:7
6
19.
Torreense
4
2
0
2
7:9
6
20.
San Sebastian
4
1
2
1
9:4
5
21.
Crystal Palace
4
1
2
1
9:6
5
22.
Sparta Praha
4
1
1
2
6:6
4
Hoffenheim
4
1
1
2
6:6
4
24.
Štýrský Hradec
4
1
1
2
3:6
4
25.
Celje
4
1
1
2
5:9
4
26.
Salcburk
4
1
1
2
3:8
4
27.
Celta Vigo
4
1
0
3
4:6
3
28.
AC Milán
4
1
0
3
4:7
3
Bialystok
4
1
0
3
4:7
3
30.
Viktoria Plzeň
4
1
0
3
3:7
3
31.
Marseille
4
1
0
3
2:6
3
32.
Celtic Glasgow
4
1
0
3
6:11
3
33.
Hapoel Beer Ševa
4
0
1
3
1:8
1
34.
Lilleström
4
0
1
3
2:10
1
35.
Lech Poznaň
4
0
1
3
2:12
1
36.
Ararat-Armenia
4
0
0
4
4:14
0
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