Plzeň nehraje s Larnakou jen o postup do pohárové Evropy, ale i o možnost odmítat milionové nabídky

před 7 minutami

Viktoria Plzeň rozehraje play off Evropské ligy s kyperskou Larnakou. Západočeši si v případě úspěchu mohou zase o rok déle dovolit odmítat rekordní nabídky za své klíčové fotbalisty.

Praha - Viktorii Plzeň čeká veledůležitý souboj s kyperským týmem AEK Larnaka. Týmem, který přesně před rokem vyřadil ve stejné fázi Evropské ligy liberecký Slovan. Západočeši mohou navíc po úvodní porážce Slavie s Nikósií napravit renomé českého klubového fotbalu.

"Nebudu se bývalých spoluhráčů ze Slovanu vyptávat na taktiku. Spíš se zeptám na hřiště a co můžeme na Kypru čekat od fanoušků," vyprávěl Marek Bakoš, který spojil svou kariéru i s Libercem, poté, co zjistil, že Plzeň narazí na Larnaku.

Larnaka skončila v loňské sezoně na druhé pozici o čtyři body za APOEL. A do play off o základní skupinu druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže vyřadil tým založený v roce 1994 postupně Lincoln z Gibraltaru, irský Cork a naposledy i běloruské Dinamo Minsk.

AEK postoupil do základní skupiny Evropské ligy pouze jedinkrát v historii klubu. Na podzim roku 2011 vyřadila Larnaka cestou do základní skupiny i Mladou Boleslav.

Jak na Larnaku? To může napovědět Liberec

Naopak pokud Plzeň postoupí přes AEK, zahraje si základní skupinu Evropské ligy už potřetí v řadě. Viktoria chyběla od roku 2011 na podzim v evropských pohárech pouze jedinkrát. Po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů Plzeň riskuje, že odehraje sezonu bez účasti v evropských pohárech.

"Proti Bukurešti jsme neměli štěstí, ale musíme to fanouškům všechno vynahradit postupem do Evropské ligy," upozornil chorvatský záložník Diego Živulič. "Naším cílem bylo hrát skupinu. Bohužel Champions League to nebude, takže uděláme všechno pro to, abychom hráli skupinu Evropské ligy," doplnil trenér Pavel Vrba.

Plzeňský kouč dobře ví, o čem mluví. Za účast v základní skupině Evropské ligy inkasuje každý tým 68 milionů korun. A právě taková částka může Viktorii zajistit poklidnou sezonu a také to, že si může dovolit odmítnout nabídku ve výši 80 milionů korun za útočníka Michaela Krmenčíka.

Larnaka spoléhá na "druhořadé" Španěly

Kyperský AEK spoléhá na zahraniční hráče. Pro ilustraci ve dvojzápase proti Minsku nastoupil v základní sestavě pouze jediný hráč narozený na Kypru. Šlo o levého obránce Mariose Antoniadise.

"Když jsem působil na Kypru, tehdejší kouč Larnaky si přivedl deset španělských fotbalistů. Tou cestou jde klub pořád. Co si pamatuju, hráli fotbal jako Plzeň. Drželi míč, čekali na správný moment, kdy udeřit. Bude to zajímavé srovnání," vysvětlil pro Sport.cz Jan Rezek, který na Kypru nastupoval za tři týmy a podstatnou část své kariéry spojil i s Plzní.

Pro svěřence Pavla Vrby může být varováním i nezdar pražské Slavie v úvodním venkovním zápase play-off o Ligu mistrů proti APOEL. "Musíme se na to strašně dobře připravit. Samozřejmě doma budeme chtít hrát náš ofenzivní fotbal, vytvořit si tlak, dát nějaké branky a nejlépe žádnou nedostat," upozornil záložník Václav Pilař.

Zápas mezi Plzní a AEK začíná v Doosan Aréně od 20:15. Sledovat jej můžete na stanici ČT Sport nebo v on-line psané reportáži deníku Aktuálně.cz (ZDE). Odveta je naplánována o týden později na Kypru.