Plzeň nastřílela Dánům tři góly a dělí ji poslední zápas od skupiny Evropské ligy

Fotbalisté Plzně ve třetím předkole Evropské ligy doma porazili dánský celek Sönderjyske 3:0 a postoupili do závěrečného kola play off. V něm si svěřenci trenéra Adriana Guľy za týden zahrají o postup do základní skupiny venku proti lepšímu z dvojice Beer Ševa - Motherwell.

Na plzeňském stadionu, kde kvůli koronavirovým opatřením UEFA nemohli být diváci, otevřel skóre z penalty Zdeněk Ondrášek a vstřelil gól i ve druhém soutěžním utkání za Viktorii. Ještě před pauzou vedení favorita navýšil Adriel Ba Loua a krátce po změně stran se prosadil také Miroslav Káčer premiérovou brankou v západočeském týmu. Utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy: Viktoria Plzeň - Sönderjyske Fodbold 3:0 (2:0) Branky: 35. Ondrášek z pen., 41. Ba Loua, 51. Káčer. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedelis (všichni Lit.). ŽK: Káčer - Absalonsen, Mpindi Ekani, Riddersholm (trenér), Bah. Bez diváků. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Káčer, Kalvach - Ba Loua (71. Kayamba), Čermák (90. Bucha), Kopic - Ondrášek (79. Beauguel). Trenér: Guľa. Sönderjyske: Thomas - Banggaard, Kanstrup, Gartenmann - Bah, Albaek (71. Frederiksen), Mpindi Ekani, Dal Hende - Hassan (31. Eskesen), Absalonsen (73. Wright) - Jacobsen. Trenér: Riddersholm.