Plzeň má břitvu na hrdle. Věřím, že kluci k zápasu přistoupí jinak než v Luganu, říká střelec Vágner

před 16 minutami

Zápas s povinností za tři body. Pokud fotbalisté Plzně dnes večer nevrátí Luganu porážku z Cornaredo Stadium, můžou na postup ze skupiny Evropské ligy prakticky zapomenout. "Zatím jsou výkony v poháru zklamáním," říká bývalý střelec Viktorky Robert Vágner.

Plzeň - Vyžehlit průšvih 2:3, to je hlavní úkol fotbalistů Plzně v souboji s Luganem. Zatímco ligu svěřenci trenéra Vrby válcují dominantním způsobem, v Evropské lize mají po třech zápasech pouhé tři bodíky. Utkání začíná ve 21.05, online přenos můžete sledovat na Aktuálně.cz.

"K zápasu v Luganu kluci nepřistoupili tak, jak měli. V prvním poločase hráli zdlouhavě, pomalu, měli až moc přihrávek. Přesvědčili se o tom, že i domácí, když se do toho opřou, umějí dát gól. Plzeň to určitě nečekala a ten zápas může rozhodnout o tom, že nakonec ze skupiny nepostoupí," říká bývalý vynikající útočník a plzeňský odchovanec Robert Vágner.

Při propočtech šancí Viktorky na postup vůbec nebere v úvahu, že by čtvrteční výsledek skončil jinak než vítězstvím domácích.

"Pokud by kluci Lugano neporazili, tak se můžou s postupem rozloučit. Ale já věřím, že k tomu zápasu přistoupí jinak a už vědí, že se Švýcaři neporazí sami. Budou mít šest bodů a můžou se připravit na dva poslední zápasy," říká Vágner.

Sám ví, jaké to je Lugano porazit. Před jednadvaceti lety dokonce o vítězství svou trefou rozhodl, jenže to nebylo v plzeňském, nýbrž ve slávistickém dresu. "No jasně, nedávno jsem si právě na tenhle gól vzpomněl," usměje se při vzpomínce na 2. kolo Poháru UEFA.

Tehdy Slavia dokráčela až do semifinále, k tomu má Plzeň v této sezoně ještě hodně daleko. Také proto, že se ani netají svými preferencemi, které směřují k domácí soutěži a k vytouženému titulu.

"Doufám, že jsme říkali pouze to, že chceme postoupit do skupiny. Nevím, jestli jsme říkali, že chceme postoupit ještě ze skupiny. Pokud by se to podařilo, už by to byla nadstavba," říká kouč Plzně Pavel Vrba.

Do čtvrtečního mače také pošle jinou jedenáctku než tu, kterou si hýčká na ligu. Vždyť za tři dny čeká Plzeňské veledůležitý zápas se Slavií. "Rozumím tomu, že možnost zahrát si Ligu mistrů má větší váhu než Evropská liga. Odměny v soutěži sice vzrostly, ale pořád se nemůže Lize mistrů rovnat," přitakává Vágner.