Plzeň čeká v Chorvatsku útočnou smršť. Z fanoušků si hlavu neděláme, ujistil Petržela

před 26 minutami

Těsný náskok 2:1 z domácího zápasu si přivezli viktoriáni do Chorvatska. Na stadionu Maksimir budou v odvetě prvního jarního kola Evropské ligy čelit ofenzivnímu snažení domácího Dinama. Vývoj celého dvojzápasu může pro Viktorii změnit jediná inkasovaná branka. Plzeňští se ale nechystají pouze urputně bránit.

Náskok z prvního zápasu dává sice Viktorii mírnou výhodu, jenže gól Dinama z Plzně je pro Chorvaty velmi cenný. "Je to nevyzpytatelný výsledek, ale myslím si, že lepší, než kdybychom hráli 0:0," řekl před utkáním zkušený záložník Milan Petržela.

Pětatřicetiletý záložník působí s roční přestávkou v Plzni jedenáct let. Za tu dobu patří k nejzkušenějším hráčům, je zocelený 72 starty v evropských pohárech.

Možná proto je jinak velmi impulzivní hráč nad věcí. Hlavu si rozhodně nedělá z plných tribun, které v chorvatském hlavním městě očekávají. "U nás předvedli, že fandit umí. Určitě je poženou dopředu, fanoušky mají asi dobré," řekl k příznivcům Dinama. "Určitě je to lepší, než když je tam ticho a slyšíte každé slovo. To k fotbalu patří a na to se určitě taky těšíme," dodal k důležitému zápasu.

Trenér Pavel Vrba udělá oproti nedělnímu zápasu se Slavií změny v sestavě. Jisté je, že nebude kvůli kartám hrát stoper Roman Hubník.

"Ztráta to určitě je, protože Hubňa to drží vzadu. Je rychlý, důrazný a platí na soupeře s tímhle stylem hry. Takže určitě nám v tomhle bude chybět," krčil rameny Petržela.

Obranná dvojice tak bude i kvůli otřesu mozku Lukáše Hejdy značně improvizovaná.

"Vím, jak to vyřeším. Připravovali jsme se na to jeden den, protože víc času jsme neměli," objasnil Vrba. Prozradil, že s Luďkem Pernicou nastoupí na stoperské pozici někdo z tria David Limberský, Roman Procházka a Radim Řezník.

Po prvním zápase Vrba vyzdvihl kvality soupeře. "Čeká nás nejlepší mužstvo v Chorvatsku. Dinamo Záhřeb je na stejné úrovni, jako je třeba Slavia nebo ty top kluby v Česku z první trojky nebo čtyřky," řekl a dodal, že Dinamo je lepší mužstvo než Partizan Bělehrad, který Viktoria vyřadila ve stejné fázi soutěže loni.

Dinamo v probíhající sezoně na domácím hřišti neprohrálo. V domácí lize má bilanci deseti vítězství a dvou remíz s 26 vstřelenými góly, to je průměr více než dvou branek na zápas. V základní skupině Evropské ligy ze tří zápasů skóre 7:2. Úkolem Plzně bude ideálně neinkasovat ani jednou.

"Na každého hráče se musíme maximálně soustředit, abychom je nenechávali nadechnout a nepouštěli je do šancí, aby nám nedali brzo gól. Musíme se snažit hrát svoji hru," plánuje Petržela. "Celý tým Dinama je kombinačně silný, jsou nepříjemní v útočné fázi. To se samozřejmě budeme snažit nějak eliminovat a nedávat jim šanci, aby nás vyřadili," dodává k síle soupeře.

Zda pětatřicetiletý křídelník do utkání zasáhne, není jisté. Na začátku jara na sebe dobrými výkony na postu pravého záložníka upozornil Joel Kayamba, který se k Viktorii přidal v zimě z Opavy. Předností Petržely jsou zase nesporné zkušenosti z evropských zápasů. Mohl by také lépe plnit defenzivní úkoly.

"Jedeme tam s tím, že nechceme zalézt a jenom bránit, ale určitě budeme chtít postoupit za každou cenu," slibuje Petržela. Utkání začíná v 18:55. Živě jej bude přenášet stanice Nova Sport 2. Online přenos nabídne i Aktuálně.cz.