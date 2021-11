Osudná žlutá karta za simulování? Stoper si na mě počkal, popisoval Kuchta

Slávistický fotbalista Jan Kuchta měl v minulých dnech lehkou virózu, přesto nastoupil do druhého poločasu utkání Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam a vstřelil gól na 2:1. Branku by však vyměnil za to, kdyby Pražané v přesilovce udrželi vedení a nedostali v nastavení gól na 2:2.

Reprezentačního forvarda navíc mrzí, že kvůli třetí žluté kartě v soutěži přijde o poslední zápas skupiny v Berlíně s Unionem Berlín, který bude přímým soubojem o postupové druhé místo.

"Určitě bych byl šťastnější, kdybychom byli například první v tabulce a měli jistý postup. Za góly jsem samozřejmě rád, branky v evropských pohárech jsou pro mě nesmírně cenné, ale vyměnil bych je za týmový úspěch a výhru," řekl Kuchta pro klubovou televizi.

Po poločase vystřídal Lukáše Masopusta a v 66. minutě poslal Slavii do vedení z dorážky po střele Tomáše Holeše, kterou neudržel hostující brankář. Ve skupině skóroval už potřetí. "Mám to prostě v sobě, tyhle góly dávám. Mám je i rád. Vždy čekám, že se může stát, že brankáři míč vypadne. Je mým úkolem být na to připravený. Strašně mě ale mrzí, že to nebyl gól vítězný, protože takové utkání by si naše vítězství zasloužilo," prohlásil Kuchta na tiskové konferenci.

Krátce po gólu Kuchta upadl po souboji s obráncem ve vápně, ale finský rozhodčí Mattias Gestranius mu udělil žlutou kartu za simulování. "V první půli jsem seděl na lavici a viděl metr rozhodčího. Nechci vypadat, že se na něco vymlouvám. Ale stojím si za tím, že ten stoper si na mě počkal. Viděl jsem, jak chodí do soubojů. Řekněme, že jsem čekal jiné rozhodnutí. Měl jsem to každopádně nehledě na rozhodnutí rozhodčího vyřešit lépe nebo míč nahrát lépe postavenému spoluhráči," přemítal Kuchta.

Pražané hráli od 36. minuty přesilovku, přesto ve třetí minutě nastavení inkasovali. "Uškodilo nám, že musel být Alex Bah chvíli předtím kvůli zranění střídán. Stáli jsme, zbytečně jsme se dohadovali. Asi jsme měli zároveň v hlavách, že zápas už nějak ukopeme. Situaci jsme vyřešili špatně, pokyny jsme měli jiné. Špatně bylo asi především to, že jsme podcenili represink na kopajícího hráče. Je to velká škoda. Stopeři i celá obrana hrála fantasticky a my pak uděláme takovou chybu, která nás stojí vítězství. Obrovsky nás to mrzí," litoval Kuchta.

Před zápasem byl jeho start nejistý. "Už jsem byl mírně nemocný na reprezentačním srazu, potom to trochu zesílilo. Dal jsem si ale dva dny volna a ty mě daly dohromady. Trenér se mě před zápasem ptal, jestli budu k dispozici na nějakou porci minut. Neváhal jsem, chtěl jsem týmu pomoct. Už jsem v pořádku," řekl Kuchta.

Po žluté kartě za údajné simulování si nezahraje rozhodující zápas o postup do vyřazovací fáze v Berlíně. "Samozřejmě mě to mrzí, bude to rozhodující zápas, u kterého chce být každý hráč. Teď na to ale ještě nemám myšlenky, jsem stále hlavou v zápase s Feyenoordem," uvedl Kuchta. "Nehledě na to, jestli můžu hrát nebo ne, do Berlína určitě pojedu. Chci být u toho, chci kluky podpořit. Pro úspěch v Berlíně uděláme maximum, jedeme si tam pro účast v jarní části," dodal čtyřiadvacetiletý útočník.