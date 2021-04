Slavii pochválil i slavný Lineker. Arsenal se může utěšovat Brnem

Předsedkyně francouzského krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová v pátek podle očekávání potvrdila svou kandidaturu v prezidentských volbách, které Francii čekají příští rok. Informovala o tom francouzská média. Již dříve Le Penová uvedla, že se kvůli tomu na podzim vzdá funkce v čele strany.

"V roce 2022 budu kandidovat," oznámila Le Penová. "Je to poprvé, co mám podle předvolebních průzkumů přesvědčivou šanci na vítězství," dodala politička.

Le Penová kandidovala do nejvyššího francouzského úřadu už několikrát. V roce 2017 postoupila do druhého kola, v němž ji s téměř dvojnásobným počtem hlasů porazil nynější prezident Emmanuel Macron. Nedávné průzkumy ukazují, že voliči s největší pravděpodobností opět do druhého kola nadcházející volby vyšlou Le Penovou a Macrona, současná hlava státu má však větší šanci na vítězství. Ve druhém kole by pro Macrona hlasovalo podle průzkumů méně voličů, než před čtyřmi lety.