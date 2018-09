Odveta za rok 1996? Bylo mi šest, ani jsme neměli televizi, směje se Tecl

před 1 hodinou

Slavia se ve čtvrtek po dvaadvaceti letech utká s Girondins Bordeaux. Podle trenéra Trpišovského má šanci trápícího se francouzského soka porazit.

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský vítá, že fotbalisté pražské Slavie začnou ve čtvrtek skupinu C Evropské ligy domácím zápasem s jedním z favoritů na postup francouzským Bordeaux. Věří, že si červenobílí přenesou do pohárů aktuální dobrou formu z domácí soutěže, i když je stále trápí marodka.

"Jsem rád, že začínáme doma s Bordeaux. První zápas hodně napoví o ambicích. Je lepší hrát s těmi největšími favority na úvod. V minulé sezoně skončili šestí v tabulce francouzské ligy, je to špičkový tým. Odstartovali teď hůře do ligy, mají své problémy a je relativně výhodné s nimi začínat doma," prohlásil Trpišovský na tiskové konferenci.

Spoléhá právě i na to, že utkání by mohlo ovlivnit rozdílné rozpoložení obou týmů. Zatímco Slavia je v české lize první, Bordeaux ve francouzské nejvyšší soutěži až předposlední. "Trochu s tím kalkulujeme. Když potkáte silné týmy, tak je důležité, v jakém jsou rozpoložení. Troufám si říci, že jdeme do utkání v dobrém rozpoložení, až na tu marodku. Jsme první v tabulce," uvedl Trpišovský.

"Bordeaux si prochází obměnou s novým trenérem a majitelem. Museli projít předkoly Evropské ligy, utekl jim úvod francouzské ligy. Je to drobná výhoda, ale rozhodčí pískne a pak je to o tom, co předvedete. Samozřejmě je výhoda, že nejsou rozjetí a musí trochu myslet na těžký nedělní zápas v lize. Je to ale o tom, jak k tomu přistoupíme my," doplnil slávistický trenér.

Útočník Stanislav Tecl naopak nečeká, že by na Bordeaux měl špatný vstup do francouzské ligy vliv. "Přijedou sem hrát něco jiného než ligu. Může pro ně být do jisté míry osvobozující, že začínají od začátku a nemají za sebou horší výsledky. Myslím si, že Bordeaux nepřijede s nějakou poraženeckou náladou. Bordeaux je sice asi favorit, ale rozhodně nedostanou nic zadarmo. Určitě je lepší, že začínáme první zápas doma. Poženou nás domácí fanoušci," uvedl Tecl.

Slávisté neberou zápas jako možnost Bordeaux vrátit vyřazení ze semifinále tehdejšího Poháru UEFA v roce 1996. "Uteklo hodně vody, jsou to jiné týmy a jiná soutěž. Zítra to bude skupina, jiný zápas. Bordeaux si na to určitě nevzpomene. My jsme dnes přímými účastníky a o to více se na to těšíme," řekl Trpišovský.

"Tehdy jsem hltal fotbal od rána do večera. Každý z nás, kdo zažil tu dobu, měl každé utkání zaškrtnuté v kalendáři a těšil se na zápas, kdy už začne. Zápasy Slavie jsem viděl, některé fragmenty si pamatuji. Semifinále poháru teď vypadá jako vzdálená galaxie, že by se tam nějaký český tým dostal," dodal s úsměvem.

Teclovi tehdy bylo necelých šest let. "Nepamatuji si ani, jestli jsme v té době měli vůbec televizi," řekl s úsměvem. "Nevím, jestli to bylo hned ten rok, ale ten úspěch, který Slavia tehdy udělala, jsem samozřejmě zaznamenal a vím o něm," dodal Tecl.