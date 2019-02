Odrazovat hráče od útočení? Byl bych proti sobě, řekl Vrba ke dvěma gólům Pernici

před 38 minutami

Obránce Luděk Pernica si vybral mimořádně povedený zápas v pravou chvíli. Proti Záhřebu se sváteční střelec trefil dvakrát a především díky němu si Plzeň do odvety bere nadějný výsledek 2:1.

O přestávce šly oba týmy do kabin za vedení Dinama 1:0. Ve druhém poločase Viktoriáni výrazně zabrali a dokázali otočit. "Taková ta česká nátura. Prohráváte, nemáte co ztratit. Každý si víc dovolí, jdete do toho důrazněji, protože honíte výsledek," hodnotil střelec dvou branek.

"Na takový zápas jsem čekal," přiznal obránce. "Příprava ode mě nebyla moc dobrá. Udělal jsem v ní docela dost chyb, vím o tom," dodal. Svým výkonem v zápase v Boleslavi a proti Dinamu si řekl o stabilnější místo v sestavě. Nicméně v nejbližší době se o něj bát nemusí určitě, jelikož při zranění Hejdy a nerozehranosti Hubníka nemá na postu příliš konkurenci.

Pernicu navíc po utkání velmi chválil i trenér Pavel Vrba.

"Byl bych sám proti sobě, kdybych hráčům zakazoval útočit. Pokud mají tu možnost a vytvoří si takové postavení, že z toho může těžit celé mužstvo," řekl Vrba.

Plzeň po matném výkonu v prvním poločase ztrácela branku a přestože ve druhé půli výrazně zlepšila hru, k ohrožení brankáře Livakoviče se příliš nedostávala. Až v 54. minutě vymyslel vynikající akci právě Pernica. Jako stoper se odvážil k útočnému výpadu. Vyměnil si míč s útočníkem Jean-Davidem Beauguelem a po sprintu do vápna jej usměrnil do sítě.

"Čekal jsem, že by mi to mohl nacentrovat. Jen jsem doufal, že nebudu v ofsajdu, ale nakonec z toho je hezká branka," radoval se Pernica.

Zápas se mu podařilo otočit podruhé v kariéře. "Ještě za Brno jsem otáčel jako střídající hráč zápas v Budějovicích," vzpomněl si na zápas z května 2010.

Ve výkonech jednotlivců na hřišti se Plzeň velmi lišila. Vyčnívaly oba kraje. Ekpai a především Kayamba zaměstnávali hráče soupeře na stranách a vytvořili množství šancí. Naopak ve středu hřiště hra vázla a Plzeň ztrácela velké množství míčů.

Na to Vrba v poločase reagoval střídáním Aleše Čermáka, kterého nahradil Roman Procházka. "Hra ve středu se pak výrazně zrychlila. Měli jsme pak víc času, prostoru a dostali jsme se častěji do útočné fáze," připomněl Vrba. Chválil i Kayambu. "V rychlosti platí na všechny soupeře. Byla to správná volba ho přivést do Plzně," mnul si zkušený trenér ruce.

Pro odvetu, která se bude hrát za týden v Záhřebu, mu bude scházet kapitán Hubník kvůli karetnímu trestu. Vrba tak bude mít těžkou situaci se skládáním obranné dvojice - Řezník se vrací po dlouhém zranění, Hejda je stále mimo hru. "Ve svém středu máme hráče, kteří ten post dokážou uhrát, musíme se s tím vyrovnat," uzavřel hodnocení zápasu Vrba s vyhlídkou na odvetu.