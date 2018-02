Obdobnou situaci v Lize mistrů Plzeň nezvládla. Prohra s FCSB musí být ponaučením, doufá Vrba

před 1 hodinou

Plzeňští fotbalisté si přivezli ze Srbska do odvety Evropské ligy výsledek 1:1. V létě na tom byli při dvojzápase s rumunským FCSB velmi podobně.

Plzeň - Fotbalisté Plzně budou ve čtvrteční domácí odvetě druhého kola Evropské ligy proti Partizanu Bělehrad hájit úvodní remízu 1:1. Podle trenéra Pavla Vrby si Viktoria musí vzít ponaučení z letního dvojzápasu třetího předkola Ligy mistrů s bukurešťským FCSB. Ten Západočeši venku rovněž zahájili slibně (2:2), ale na svém stadionu prohráli 1:4 a vypadli.

"Ponaučení to pro nás určitě musí být. Doufám, že uhrajeme lepší výsledek než se Steauou," řekl na tiskové konferenci Vrba. "Tehdy jsme dali gól na 1:1, ale posledních 20 minut jsme nezvládli a dostali tři góly. Na to si musíme dát pozor i zítra. Pokud chce Partizan postoupit, musí vstřelit branku. Máme trošku výhodu, ale je těžké hrát na 0:0. Musíme hrát dobře dozadu a věřím, že nějaký gól dáme," doplnil obránce Radim Řezník, který v Bělehradu v 81. minutě vyrovnal.

Viktoria po srpnovém kolapsu s bývalou Steauou Bukurešť doma zvítězila ve všech čtyřech utkáních Evropské ligy při celkovém skóre 12:3. "Každá výhra mančaft potěší. Nevím, jestli se soupeř dívá na to, že máme tolik výher. My chceme vyhrávat pokaždé a je jedno, s kým hrajeme. Doufejme, že přes Partizan postoupíme," prohlásil devětadvacetiletý Řezník.

Plzeňské obraně v Bělehradu dělali problémy útočníci Seydouba Soumah a Léandre Tawamba, jenž vstřelil hlavou vedoucí gól. "Každý je trošku jiný. Hrotový útočník Tawamba je důrazný a pro ně asi klíčový ofenzivní hráč, protože střílí většinu gólů Partizanu. Soumah je spíš takový mrštný, rychlý. Měl tam jednu šanci po průniku. Naši hráči na to upozorňováni jsou a samozřejmě víme, co nás čeká," řekl Vrba.

Do Plzně by mělo dorazit asi 700 fanoušků Partizanu. Ti při domácím utkání nepotvrdili obavy, že patří k nejproblémovějším v Evropě. "Byli jsme upozorňováni, co všechno se v Bělehradě může dít, ale fanoušci Partizanu vytvořili naprosto skvělou atmosféru bez jakýchkoliv problémů. Naopak po zápase ocenili i náš výkon a z tohoto pohledu jsem byl strašně příjemně překvapený," přiznal Vrba.

"Pokud se tak budou chovat i u nás, tak jedině dobře, aspoň bude mít atmosféra zápasu stejný náboj jako v Bělehradě," přidal čtyřiapadesátiletý kouč, jehož tým může postoupit do osmifinále Evropské ligy potřetí v historii.