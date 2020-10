Přijeli jsme jako žáčci, byla to vysoká škola fotbalu, naříkal Nguyen po výprasku

Liberecký brankář Filip Nguyen považoval zápas 2. kola základní skupiny Evropské ligy na půdě Crvené zvezdy Bělehrad za vysokou školu fotbalu. Po debaklu 1:5 ale nevěšel hlavu a bral jej jako zkušenost do budoucna. Na jeho týmu se podle něj částečně projevilo i to, že je kvůli koronavirové situaci v zemi přerušena česká liga.

"Nejen pro mě, ale celkově pro kluky tohle byla vysoká škola fotbalu. My jsme sem přišli jak žáčci. Oni dokázali potrestat každou naši chybu. Veškeré štěstí jsme si asi vybrali minulý zápas, protože dnes jim tam spadlo snad úplně všechno," uvedl Nguyen v nahrávce pro média.

Jeho tým před týdnem vstoupil do skupiny domácí výhrou 1:0 nad Gentem, ale v Bělehradě byl po celou dobu jasně horší.

"Myslím, že jsou to zkušenosti, které bychom měli zužitkovat v dalších zápasech. Z každé prohry si něco musíme vzít a poučit se, ať se to příště neopakuje. Nesmíme věšet hlavu, pro spoustu z nás to byl teprve druhý zápas ve skupině evropských pohárů. Asi se nedalo čekat, že budeme vše vyhrávat, nebo nějak remizovat," prohlásil Nguyen.

V Bělehradě do 22. minuty dvakrát inkasoval, do pauzy snížil Jan Matoušek, ale po změně stran přidali Bělehradští další tři branky.

"Myslím, že to zlomila šance z trestňáku za stavu 3:1. Kamso Mara to dobře kopnul, ale jejich gólman to ještě líp chytnul. Kdybychom dali na 3:2, byl by to ještě otevřený zápas. Ale pak nás to zlomilo, 4:1, 5:1 a bylo vymalováno. Oni byli jasně lepší a přehráli nás," poznamenal osmadvacetiletý gólman.

Liberec má podobně jako další čeští zástupci v soutěži oproti soupeřům velký handicap v tom, že zahraniční ligy se na rozdíl od české dál hrají. "Samozřejmě to je nepříjemnost, protože všude ve světě ty ligy běží, i když je koronavirus všude. Snad jen u nás se nehraje. Je to pro nás určitě velká nevýhoda," litoval Nguyen.

Stále věří, že Slovan může ze skupiny postoupit. Na třetím místě má stejně bodů jako druhá Crvena zvezda a ztrácí tři body na vedoucí Hoffenheim, na jehož půdě se představí za týden. Do jarní vyřazovací fáze projdou první dva celky v tabulce.

"Kdybychom necítili šanci na postup, už nemusíme ty zbylé zápasy ani hrát. Teď nás čeká Hoffenheim a pak máme dva zápasy doma. To bude klíčové. Musíme potrénovat obrannou fázi a sehranost. Určitě nepojedeme do Německa s tím, že nemáme šanci. Budeme chtít bodovat," dodal Nguyen.