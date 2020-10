Neskutečné drama. AC srovnal z penalty v poslední vteřině, pak kopali i brankáři

Fotbalisté AC Milán přece jen prošli do skupiny Evropské ligy, když na půdě outsidera z Rio Ave přežili několikrát klinickou smrt.

Portugalci dokázali se slavným klubem udržet v normální hrací době remízu 1:1 a hned v úvodu prodloužení šli do vedení. To hájili až do poslední minuty, v ní však nesmyslně zahrál v šestnáctce rukou Borevkovič a Calhanoglu z penalty spasil favorita. Ihned poté sudí prodloužení ukončil.

V rozstřelu v prvních sedmi sériích nechyboval ani jeden exekutor. Jako první selhal v osmé sérii milánský Colombo, jenže Monte mečbol neproměnil, když míč se odrazil od tyče, kutálel se po čáře a od druhé tyče vyskočil do hřiště…

V desáté sérii už museli jít kopat i brankáři. Donnarumma přestřelil, jenže jeho kolega Kieszek rovněž nevyužil možnost završit senzaci a také on poslal balon nad břevno.

Portugalci měli smůlu dál, po zaváhání Bennacera mohl rozhodnout Geraldes, ale i jeho pokus zastavila tyč… Až ve dvanácté sérii Kjaer dal, zatímco Aderlana vychytal Donnarumma.

Podívejte se na rozstřel v utkání Rio Ave - AC Milán:

Do základní skupiny Evropské ligy postoupili i fotbalisté bulharského celku Ludogorec Razgrad s trenérem Pavlem Vrbou, když vyhráli 1:0 nad běloruským Dynamem Brest.

Vrba postup přes předkola Evropské ligy vybojoval poprvé od sezony 2017/18, kdy se mu to povedlo při druhém působení ve Viktorii Plzeň. Utkání Ludogorec rozhodl v druhé půli trefami Elvise Manua a Higinia.

Uspěl také Tottenham po drtivém vítězství 7:2 nad Maccabi Haifa. Svěřenci trenéra Josého Mourinha proti izraelskému mužstvu potvrdili roli favorita. Hattrickem a asistencí se blýskl kapitán anglické reprezentace Harry Kane, dvěma góly se ukázal také záložník Giovani Lo Celso.

Hlavní fázi soutěže si zahraje i PSV Eindhoven, který bez českého reprezentanta Michala Sadílka vyhrál nad Rosenborgem Trondheim 2:0. Sadílek dostal volno po nedělním utkání, ve kterém odehrál poločas při remíze PSV s Heraclesem.

Překvapivý postup slaví naopak chorvatská Rijeka, která vyhrála na hřišti dánského vicemistra FC Kodaň 1:0. Soupeře zaskočil i AEK Atény, který si vstupenku do základní skupiny zajistil obratem v utkání s Wolfsburgem a triumfem 2:1.

4. předkolo fotbalové Evropské ligy:

Slovan Liberec - APOEL Nikósie 1:0 (0:0), Hapoel Beer Ševa - Viktoria Plzeň 1:0 (1:0), Rio Ave - AC Milán 2:2 (0:0, 1:1 - 1:1), pen. 8:9, Kluž - Kuopio 3:1 (2:0), Dinamo Záhřeb - Flora Tallinn 3:1 (2:0), Malmö - Granada 1:3 (1:1), Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven 0:2 (0:1), Charleroi - Lech Poznaň 1:2 (0:2), Ararat-Armenia - Crvena zvezda Bělehrad 1:2 (0:2), FK Sarajevo - Celtic Glasgow 0:1 (0:0), Legia Varšava - Karabach (Ázerb.) 0:3 (0:0), Dinamo Brest (Běl.) - Ludogorec Razgrad (Bulh.) 0:2 (0:0), Standard Lutych - MOL Fehérvár (Maď.) 3:1 (0:1), FC Kodaň - Rijeka 0:1 (0:1), Young Boys Bern - KF Tirana 3:0 (1:0), Dundalk (Ir.) - Klaksvík (Faer. ostr.) 3:1 (1:0), FC Basilej - CSKA Sofia 1:3 (0:0), Glasgow Rangers - Galatasaray Istanbul 2:1 (0:0), AEK Atény - Wolfsburg 2:1 (0:1), Sporting Lisabon - LASK Linec 1:4 (1:1), Tottenham - Maccabi Haifa 7:2 (4:1).