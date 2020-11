Neexistuje omluva pro to, abychom Slavii neporazili, tvrdí trenér Nice

Trenér fotbalistů Nice Patrick Vieira věří, že touha jeho svěřenců porazit ve čtvrtečním 4. kole základní skupiny Evropské ligy pražskou Slavii vynahradí herní výpadek.

"Orli" hráli soutěžní zápas naposledy 8. listopadu, jelikož jejich sobotní ligový duel s Marseille byl odložen kvůli vysokému počtu hráčů nakažených koronavirem. K tréninku se tým vrátil až v pondělí.

"Z fyzického hlediska nejsou hráči na 100 procent v pořádku. Jsou ale odhodlaní vyhrát, chtějí to. Věřím, že to, že mají chuť vyhrát, nahradí jejich fyzický handicap. Nejsem znepokojený. Ráno jsem se díval, jak hrají, a viděl jsem jejich touhu vyhrát," řekl na tiskové konferenci Vieira.

Na herní výpadek se podle něj nemůže mužstvo vymlouvat. "Hráči byli v karanténě, měli individuální tréninky. Z fyzické formy neztratili tolik. Jsme odhodlaní. Neexistuje omluva pro to, abychom nevyhráli a nezískali tři body," uvedl čtyřiačtyřicetiletý bývalý hráč Arsenalu, Juventusu Turín, Interu Milán či Manchesteru City.

Nice v Edenu v prvním vzájemném duelu ve skupině podlehlo Slavii 2:3. Vieira má jasno v tom, co jeho tým musí zlepšit. "Bude třeba zvýšit agresivitu, zlepšit se v útoku a napadat je v hloubi hřiště. To by jim mohlo způsobit potíže," uvedl mistr světa a Evropy s Francií.

Francouzský celek získal ve skupině tři body stejně jako izraelská Beer Ševa. Slavia s Leverkusenem mají šest bodů.