Moje šance zlomila zápas, kál se Tecl. Tvrdík se s pokorou těší na Konferenční ligu

Postupoval sám na brankáře soupeře, ale překonat ho nedokázal. Stanislav Tecl mohl v odvetě 4. předkola fotbalové Evropské ligy navýšit vedení Slavie na 2:0, místo toho Legia Varšava skóre otočila a českého mistra seslala do Evropské konferenční ligy. "Tam se asi zlomil zápas. Myslím, že by už neměli sílu na to, aby nám dali dva góly," kál se útočník červenobílých.

Slávisté sice hráli už od 3. minuty po vyloučení Tomáše Holeše v deseti, přesto se před koncem poločasu ujali vedení. V 53. pak přišla obrovská Teclova příležitost, kdy šel po chybě obránce sám na gólmana.

"Mrzí nás to strašně. Všichni na hřišti nechali všechno a já jsem jim v tomhle vůbec nepomohl," soukal ze sebe Tecl.

4:35 Video: O2 TV Sport

Po jeho spálené ložence soupeř dvěma góly otočil skóre a to mu v součtu s pražskou remízou 2:2 stačilo k postupu do základní skupiny Evropské ligy. "Dá se říct, že nás Emreli porazil sám. Co on dokázal, to jsme dnes my v útoku nedokázali," zmínil Tecl střelce obou gólů Legie.

V závěru měl ještě velkou šanci na srovnání Peter Olayinka, ale z voleje přestřelil. "To už byl asi takový hřebíček pro nás. S tím proměňováním šancí máme problémy od začátku sezony, musíme na tom pracovat, protože nás to hodně sráží. Ty výkony nejsou úplně špatné, ale pak na tohle dojíždíme," litoval Tecl.

Přestože čelili červenobílí dlouhé přesilovce, vedli si v ní plno minut skvěle. "Od začátku jsme hráli o deseti, ale myslím, že jsme tam nechali vše. Přišlo mi, jako kdybychom hráli v jedenácti. Byl jsem až překvapený, že nejsem unavený," divil se střelec slávistického gólu Ubong Ekpai. "Na chvíli jsme ztratili koncentraci, to byl podle mě důvod, proč jsme prohráli," našel příčinu vyřazení.

To obránce David Zima hledal síly přece jen složitěji. "Já jsem se cítil až do 75. minuty dobře, bylo to jako každý zápas. Ke konci jsem ale už cítil únavu, protože jsme se museli přesouvat v nízkém bloku, pořád pět metrů dopředu, pak zase dozadu. To bylo fyzicky náročné a pocítil jsem to v posledních patnácti minutách," přiznal mladý stoper.

I přes smutek z vyřazení se Zima domníval, že jeho celek odehrál vzhledem k oslabení solidní part. "Bylo to ovlivněné tou červenou kartou, ale myslím, že jsme odvedli dobrý výkon. Nemáme se za co stydět," tvrdil Zima.

S tím souhlasil i šéf klubu Jaroslav Tvrdík. "Byl to bojovný výkon a jsem na tým pyšný. Prohra se ctí. Těšíme se s pokorou na Konferenční ligu," napsal na Twitter a zastal se i vyloučeného Holeše.

Na novou evropskou soutěž se teď upíná i Zima. "Vloni jsme taky nešťastně vypadli v kvalifikaci (Ligy mistrů) a pak jsme udělali neskutečnou cestu Evropskou ligou. Tak proč tentokrát neudělat neskutečnou cestu Konferenční ligou?" stanovil nový cíl.