Svědíka dopálil gólman Nguyen. Velice laciná branka, štvalo ho po remíze s Fenerbahce

Slovácko v odvetě 3. předkola Evropské ligy remizovalo s Fenerbahce 1:1. Český zástupce v pohárech usiloval ve druhém poločase v Uherském Hradišti o vytouženou výhru nad slavným soupeřem, nakonec ale bere remízu.

Moravané zvlášť ve druhém poločase předvedli srdnatý výkon a s tureckým vicemistrem hráli poměrně vyrovnanou partii. Hosté šli do vedení v 56. minutě brankou Serdara Dursuna, ale za minutu odpověděl český tým z kopačky Ondřeje Šašinky.

Host z Baníku dorazil do sítě míč, který po vyložené šanci Michala Trávníka vyrazil hostující brankář. "Vadí mi, že gól nepadl už z mojí střely," přiznal po zápase Trávník. "Nechce mi to tam teď spadnout, ale věřím, že se to brzy prolomí," dodal.

V prvním poločase toho k vidění mnoho nebylo, atraktivitu zápasu dodaly až právě dvě slepené branky. "Paradoxně nás obdržený gól nastartoval k lepšímu výkonu. V prvním poločase jsme nerozvinuli žádnou kloudnou akci. Až po vyrovnání jsme si šli za vítězstvím, dařilo se vytvářet tlak, ale vždycky to ztroskotalo v šestnáctce," hodnotil po zápase trenér Svědík.

Méně výrazný výkon směrem dopředu v prvním poločase si vysvětloval nedostatkem odvahy svých hráčů. "Dnes i v prvním zápase tam byl přílišný respekt. Tam měl být daleko větší tlak na soupeře, hrát třeba i jeden na jednoho. My jsme to bohužel neplnili tak, jak bychom měli," popsal svůj pohled.

Toho naštvala především obdržená branka, přestože jinak hodnotil výkon svého týmu v defenzivě dobře. "Byl tam prohraný souboj, to se nesmí stávat. A taky, jestli Filip Nguyen chce chytat někde výš… to byla velice laciná branka," opřel se výjimečně do vlastního brankáře.

Ten si při střele Dursuna vybral o něco slabší chvíli a míč mířící do sítě jen tečoval.

"Ukázala se efektivita a kvalita v šestnáctce. Soupeř v ní byl ve druhém poločase asi dvakrát, ale dal gól a byl nebezpečný," poukazoval Svědík. "Mužstvo má své možnosti, chybí nám hráči," upozornil na absenci zraněného Marka Havlíka a vykartovaného Stanislava Hofmanna. "Ale z hlediska pracovitosti a obranné fáze jsme pracovali velmi dobře. Mužstvo nic nevypustilo. Hrálo nad své možnosti," chválil.

Přestože ještě v závěru měli domácí příležitosti zvrátit utkání na svou stranu, zápas nakonec skončil remízou. "Je to škoda, bylo by to určitě lepší i pro lidi, vytvořili skvělou atmosféru," litoval Trávník.

Slovácko jako soupeře pro play off Evropské konferenční ligy dostalo švédský AIK Stockholm, který prošel dál přes makedonské Tetovo. "Náš dílčí cíl je probojovat se do skupiny Konferenční ligy," avizoval po vyřazení od Fenerbahce trenér Svědík ještě v době, kdy konkrétního soupeře neznal.