Mlha hustá tak, že by se dala krájet. Látal v Záhřebu ani neviděl své hráče

před 56 minutami

Trenér fotbalistů Trnavy Radoslav Látal si po čtvrteční prohře 1:3 s Dinamem Záhřeb stěžoval na neregulérní podmínky. V chorvatské metropoli byla při zápase Evropské ligy tak hustá mlha, že český kouč chvílemi ani neviděl své hráče na opačné straně hřiště.

"Ve 30. minutě jsme rozhodčímu signalizovali, že ty podmínky jsou neregulérní. Na druhou stranu hřiště jsme neviděli. Trošku jsme na to apelovali, aby to přerušil nebo ať se s tím něco dělá, protože já jsem hráče na druhé straně ani nemohl koučovat nebo hodnotit," řekl Látal na tiskové konferenci.

Domácí na stadionu Maksimir poslal do vedení ve 22. minutě Amer Gojak a za čtvrt hodiny zvýšil vlastní brankou Andrej Kadlec. O přestávce ukrajinský sudí Serhij Bojko s kolegy řešil, zda utkání bude pokračovat.

"Bylo to všechno na rozhodnutí rozhodčího. Bylo nám řečeno, že se může hrát. Druhý poločas jsme pokračovali, tam už to bylo trošku lepší. Ale myslím, že v prvním poločase byly úseky, kdy vůbec nebylo vidět," konstatoval osmačtyřicetiletý Látal.

Po hodině hry sice vrátil Trnavu do hry Vachtang Čanturišvili, ale Mislav Oršič v 79. minutě definitivně rozhodl. Dinamo vyhrálo i čtvrtý zápas ve skupině a s předstihem si zajistilo postup do vyřazovací fáze.

Látala zápas mrzel i kvůli fanouškům Trnavy, kterých podle slovenských médií do Záhřebu přicestovalo 1200. "Přejelo spoustu našich fanoušků a myslím, že ti nemohli vidět nic. Proč se potom ten fotbal vlastně hraje? Chceme zaplnit stadiony. My hrajeme doma před prázdným stadionem (kvůli disciplinárnímu trestu UEFA), teď naši fanoušci nevidí nic. To byly dva zápasy bez fanoušků, na co to je?" prohlásil bývalý český reprezentant.

Slovenský mistr je ve skupině D na třetím místě se třemi body a má už spíše teoretickou šanci na postup do vyřazovací fáze, protože na druhé Fenerbahce Istanbul dvě kola před koncem ztrácí čtyři body.

slm gi