Kangovi to v Turecku dají sežrat, říká Kadlec. My z Trabzonu odjížděli obrněným autem

před 19 minutami

Fotbalový reprezentant Michal Kadlec nastoupil k nejvyhrocenějším zápasům, jaké turecká liga nabízí. V dresu Fenerbahce zažil několik istanbulských derby a dobře si pamatuje i na nejvyhlášenější fanoušky za branami Istanbulu. Z Trabzonsporu dvakrát odjížděl obrněným autobusem. "Na Spartu čeká super atmosféra, důležité bude zápas zvládnout v hlavě," říká k odvetě 3. předkola Evropské ligy, kterou sparťané večer odehrají.

Jak vzpomínáte na angažmá v Turecku?

Vzpomínám na to v dobrém. Šel jsem tam z Německa, ale v Turecku to fungovalo jinak. Pravidla, lidi a okolí kolem fotbalu jsou v Turecku divočejší. Zvlášť, když jdete do některého z istanbulských celků. Tam je to hodně divoké, fanoušci jsou impulzivní. Na druhou stranu umí podporovat. První rok jsem tam slavil mistrovský titul a bylo to nezapomenutelné. Bylo to krásné období, na které rád vzpomínám. Až budu mít někdy čas, rád se do Istanbulu podívám.

Zmínil jste horlivost fanoušků. I vám po letech píšou snad pod všechny příspěvky na sociálních sítích…

Ano. Píšou mi dokonce i zprávy, ať se vrátím. To člověka potěší, když vás fanoušci mají rádi, i když z klubu odejdete. Je to lepší, než kdyby vás vyháněli. Je to příjemné. Fanouškovská základna je tam obrovská. Snažil jsem se tam pro klub odvést to nejlepší, nebyl jsem průšvihář. To by mi dali sežrat. Když jste nekonfliktní a pracujete, tak není problém s ničím.

O Trabzonsporu, s nímž hraje Sparta předkolo Evropské ligy, se hovoří jako o jednom z klubů, kde jsou divočejší fanoušci. Je to tak?

Určitě. Máte Istanbul, kde hrají Fenerbahce, Besiktas a Galatasaray, ti mají nejvíc fanoušků. Ale každý vám řekne, že za istanbulskými celky je Trabzon. Je to na severu u moře, fanoušci jsou tam horkokrevní.

Dokážete si vybavit specifika Trabzonu?

Proti nám jako Fenerbahce to bylo vyhrocené, protože mezi kluby se v minulosti něco stalo. Teď mají nový stadion, ale tenkrát jsme ještě ze starého stadionu odjížděli dvakrát v obrněném autobuse a bydleli jsme v hotelu mimo Trabzon, protože fanoušci se nesnášejí. Bylo to tam vždycky vyhrocené, fanoušci umí udělat super atmosféru. Navíc zápas se Spartou vyprodali během chvilky.

Jaký bude Trabzonspor soupeř v odvetě?

Trabzon dlouho nehrál v Evropě, budovali znovu mančaft, mají nový stadion. Minulou sezonu se jim povedl konec. Před vyprodaným stadionem to bude mít Sparta složité. Naopak ale pokud se Trabzonu něco nepovede, tak se tlak může otočit proti Trabzonu. Když Sparta přežije začátek, nedostane gól a bude hrát jako na Letné, tak by mohli utlumit atmosféru, která tam bude panovat. Sparta fotbal hrát umí, ale musí to zvládnout v hlavách.

Jaké pro vás byly první zápasy v Turecku co se týče tlaku fanoušků?

Byl jsem zvyklý z Německa, hrál jsem na Dortmundu, Ligu mistrů. Člověk to spíš porovnával. Rozhodně to byla jedna z těch lepších atmosfér, které jsem zažil. Pokud bych šel rovnou z české ligy, tak bych měl asi otevřenou pusu a třepaly by se mi nohy. V Německu je ale taky hodně fanoušků, tak to nebyl žádný skok. Navíc se nám docela dařilo, takže to bylo suprové.

Právě Sparta ovšem nemá příliš zkušený kádr v evropských zápasech. Nemůže to s ní zamávat?

To uvidíme, bude důležité, aby přežili začátek. Pokud by dostala z první nebo druhé akce gól, tak diváci Trabzon zvednou. To není moc turecký tým, je tam hodně hráčů z ciziny, kteří to mají, jak se říká, na salámu. To někdy musíte mít, když vás lidi dostanou do tlaku, tak je lepší být volný a nebrat si každou věc. Hráči, kterým je to "jedno", to můžou mít lepší. Jak vás lidé začnou hnát, tak vám naopak narostou křídla.

Co čeká na Kangu?

Myslím si, že je to typ, který se do takového prostředí hodí. Lidi na něj ve Spartě bučeli, ale on ztratí míč a zase si ho vezme. Jeho to nerozhodí. Hrál i v Crvené Zvezdě , kde byla taky bouřlivá atmosféra, když hráli třeba derby s Partizanem. Bude hrát svou hru pořád dokola, spíš mu to bude vyhovovat. Pokud na něj budou pískat, tak ho to spíš vyhecuje, jak ho znám.

Fanoušky proti sobě popudil v prvním zápase, takže asi nějaký pískot očekávat může, že?

Společně s Costou provokovali po druhém gólu, ale myslím, že Turci je potrestali ještě dvěma góly v zápase. Je vidět, že člověk se musí soustředit na hru a nesmí si takové věci dovolit. Člověkem ale cloumá euforie a děláte věci, které byste za stavu 0:0 nedělal. Dají mu to sežrat, ale jemu to spíš pomůže, než uškodí.

Jak vůbec prožíváte zápasy Sparty?

Člověk to sem tam prožívá, strávil jsem tam celkem pět a půl roku. Byla to velká část mé kariéry - získal jsem s ní dva tituly, třikrát jsme vyhráli pohár. Vždycky jsem sledoval kluby, ke kterým jsem měl vztah. Vím, jak se kluci cítí, když se jim nedaří. Zažil jsem to, není to nic příjemného. Přeju Spartě úspěch, ne teda proti Slovácku, to je jasné. Jinak ať vyhrají ligu. Budu jim přát vždycky, prožil jsem tam krásná léta. Doufám, že postoupí.