Liberec si na lotyšského soupeře věří, Rada čeká na Slovensku těžkou bitvu

Liberec si před utkáním 2. předkola Evropské ligy věří na postup, jablonecký kouč Petr Rada čeká proti Dunajské Stredě vyrovnaný souboj.

Liberec si věří na postup

Trenér Pavel Hoftych byl rád, že se liberečtí fotbalisté při dnešním losu 2. předkola Evropské ligy vyhnuli vítězi Maďarského poháru Honvédu Budapešť. Severočeši nastoupí proti litevskému celku Riteriai a jejich kouč je přesvědčen, že by si se soupeřem z Vilniusu měli poradit.

"Z trojice týmů, proti kterým jsme mohli hrát, jsem za nejtěžšího soupeře považoval maďarský Honvéd. Litevský a lotyšský tým jsem považoval za podobně silné soupeře, které bychom měli zvládnout. Samozřejmě si teď zjistíme víc informací, máme na to dostatek času," uvedl pro klubový web Hoftych. Utkání je na programu 17. září, kvůli koronavirové krizi se kvalifikace hraje jen na jeden duel.

Liberečtí zatím nevědí, kde budou hrát. V Litvě totiž pro cestující z Česka platí kvůli pandemii omezující opatření. Je možné, že se zápas uskuteční na neutrální půdě. Severočeši byli v kontaktu s plzeňskou Viktorií, která jako první z českých klubů musela v době koronavirové krize cestovat k pohárovému duelu, a to do Alkmaaru.

"Škoda, že nehrajeme doma. Bude teď záležet na tom, jestli se bude hrát v Litvě, nebo na neutrální půdě. Máme informace z Plzně, jaká omezení a hygienická opatření se týkají cesty na venkovní zápas, ale s tím se musíme vyrovnat," konstatoval Hoftych.

Severočeši se představí v pohárech poprvé od sezony 2016/17, kdy si zahráli základní skupinu Evropské ligy. Pokud to chtějí zopakovat, musejí v kvalifikaci přejít přes tři soupeře.

"Popereme se o to, abychom šli do dalšího kola. Věřím, že během příštích dvou týdnů se ještě posuneme dál a mužstvo se víc sehraje," doplnil Hoftych, jehož tým v neděli překvapil vysokou ligovou výhrou 4:1 nad Plzní.

Rada čeká těžký zápas

Kouč Jablonce Petr Rada považuje Dunajskou Stredu, kterou jeho týmu přisoudil dnešní los do 2. předkola Evropské ligy, za silného a těžkého soupeře. Kapitán Tomáš Hübschman věří, že Severočeši v prestižním souboji bývalých federálních partnerů dopadnou lépe než v minulé sezoně, kdy ve stejné fázi vypadli s arménským outsiderem Pjunikem Jerevan.

Jablonečtí byli před losem nasazeni a po rozdělení účastníků mohli dostat jednoho soupeře z trojice Dunajská Streda, Gliwice a Osijek. Kvůli koronavirové pandemii se hraje jen na jedno utkání. "Čekal jsem, že budeme hrát doma. Je to alespoň blíž, ale je to těžké. Je to silný mančaft, jsou nahoře v tabulce. Těžký zápas nás čeká," řekl pro klubový web kouč Rada.

Dunajská Streda v minulé sezoně slovenské ligy obsadila třetí místo a v aktuálním ročníku je po pěti kolech bez ztráty bodu první. V 1. předkole Evropské ligy vyřadila Hafnarfjördur po vítězství 2:0 na Islandu. V Dunajské Stredě chytá český brankář Martin Jedlička.

"Tým je silný, postoupili z prvního předkola. Bude to těžké i kvůli tomu, že se hraje na jeden zápas. Musíme si posbírat informace o soupeři a dobře se na to připravit," konstatoval Rada.

"Těžko se takhle odhaduje v nové sezoně, jak na tom kdo je. Změnilo se pár hráčů a obraz mužstev může být trochu jiný, než když se končilo v minulé sezoně. Takhle z voleje neřeknu, jak to bude vypadat na hřišti. Budeme se prát o to, abychom postoupili a nedopadli tak jako v minulé sezoně," doplnil Hübschman.

Uvítal, že když už Severočeši musejí hrát venku, nebude je čekat příliš daleká cesta. Vloni kvůli problémům s dopravcem nakonec letěli vládním speciálem a dorazili do Arménie se zpožděním.

"Všichni soupeři byli přijatelní, co se týče cestování. To udělala UEFA dobře, že nemusíme v téhle době cestovat bůhvíjak daleko," pochválil Hübschman rozdělení týmů do skupin.