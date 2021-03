Los EL: Slavii čeká ve čtvrtfinále další ostrovní tým, slavný Arsenal

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila dvojici návrhů, které by v součtu vytvořily cestu k zisku občanství pro miliony přistěhovalců žijících roky ve Spojených státech bez povolení k pobytu. Opatření se týkají takzvaných snílků, kteří do USA přišli nelegálně jako děti, a pracovníků farem a jejich rodinných příslušníků. Demokratická strana si tak připsala první letošní úspěchy spojené s tématem imigrace, v Senátu jsou ale její vyhlídky podobně jako u volební či policejní reformy výrazně horší, uvádí americká média.

Ve sněmovně návrhy podpořili i někteří republikáni, podle webu Politico ale v obou případech není pravděpodobné, že by získaly podporu 60 senátorů potřebnou k prolomení očekávaných obstrukcí. Ve čtvrtek si lépe vedla iniciativa kolem zemědělských pracovníků, pro kterou vedle demokratů hlasovalo i 30 republikánů. U návrhu zákona o právním statusu pro dětské přistěhovalce tak učinilo devět republikánů a usnesení tak prošlo poměrem 228 hlasů ku 197.

Podle deníku The New York Times se odhaduje, že dvojice opatření by dala šanci na zisk občanství čtyřem milionům přistěhovalců "bez dokumentů". Politico nebo agentura AP hovoří v součtu asi o třech milionech dotčených, z nichž zhruba dva miliony tvoří imigranti, kteří nelegálně vstoupili do USA v dětství. AP podotýká, že lidé pracující na farmách na černo podle odhadu federální vlády tvoří zhruba polovinu zemědělských pracovníků v USA.